تحديات كبيرة تحيط بمكاتب المحاماة العالمية من كل جانب

يصف ألان ميسون، الشريك الإداري العالمي بمكتب فريشفيلدز بروكهاوس ديرينغر للمحاماة، اللحظة الراهنة بأنها ((فرصة نادرة تحدث مرة واحدة في كل جيل))، مشيراً إلى تأثيرها العميق على المشهد العالمي لكبرى مكاتب المحاماة التجارية.

ومع تجاوز أرباح كل من ((لاثام آند واتكنز)) و((كيركلاند آند إيليس)) حاجز الخمسة مليارات دولار في عام 2022، وتوسع الشركات الأمريكية في لندن، بدأ الأوروبيون، بمن فيهم مكتب ((فريشفيلدز)) العضو في ((الدائرة السحرية)) لأبرز خمسة مكاتب محاماة في المملكة المتحدة، في اتخاذ خطوات توسعية حثيثة.

وتتفاقم التحديات التي تواجه قادة مكاتب المحاماة جراء التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي التوليدي للمجال، الذي تستند مخرجاته الأساسية إلى اللغة. وفي حين أن الذكاء الاصطناعي ربما يكون مؤثراً، خصوصاً على استراتيجيات بيانات مكاتب المحاماة، يعترف ميسون بهوسه باستراتيجيات مكتبه، لكنه يعتقد أن ذلك ليس إلا واحداً من تحديات عدة تسبب اضطراباً تنافسياً شديداً في السوق. وذكر: ((يفحص كل مكتب للمحاماة محفظته من العملاء ويفكر في كيف سيغير من شكل أعماله، بحيث يتناسب والطلب القائم والجديد)).

وعادة ما تقوم استراتيجية مكاتب المحاماة على بناء علاقات دائمة وواسعة النطاق مع العملاء، والحفاظ عليها. لكن ميسون يرى أن هذا لم يعد مناسباً. وقال: ((اليوم، أنت بحاجة إلى مسارات للممارسة تصنف كالأول والثاني والثالث، وتكون إما جغرافية أو حسب مجال الممارسة القانونية. وإن لم يكن لديك ذلك، فيتمثل الخطر في أن العملاء سيتركونك ويتوجهون إلى مكاتب أخرى)).

ولم تتحدد بعد كيفية دمج هذه الممارسات بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا لتقديم المشورة القانونية، بالإضافة إلى تحديد أنواع الأشخاص الذين يجب أن يعملوا في هذا المجال.

وتبدو عملية إعادة الهيكلة الجارية لمهنة العمل بالقانون واضحة في الشركات والأشخاص الذين يتصدرون تصنيفات المحامين المبتكرين في أوروبا لعام 2024 الصادرة عن ((فاينانشال تايمز)). وعلى سبيل المثال، حاز مكتب روبس آند غراي للمحاماة، الذي يتخذ من بوسطن مقراً له، على الابتكار الفائز في الخبرة القانونية في مجال رأس المال الخاص، لعمله في مساعدة عملائه من الصناديق الخاصة في إدارة المخاطر التنظيمية والالتزامات عبر محافظهم الاستثمارية. وتعد أعمال الصناديق الخاصة واحدة من الخدمات الأساسية التي يقدمها المكتب، وتدعم توسعه الدولي ليصبح ((الوجهة)) التي يقصدها العملاء، حسب تصورات ميسون.

ويتمثل واحد من العناصر الأساسية لابتكار الشركة القانونية في توفير تحليلات شاملة للبيانات، وتوفر تخصصات عدة تشمل استخدام علم السلوك، والتركيز على الوقاية وليس العلاج. وهذا مثال رئيس على مدى تغير مشهد المشورة القانونية من خلال التقارب بين التكنولوجيا والبيانات والخبرة في تخصصات أخرى.

وهذه الاتجاهات نفسها هي ما سيتيح للأذرع القانونية لشركات المحاسبة الأربع الكبرى تحقيق إمكاناتها بحيث تلعب دوراً رئيساً في تقديم خدمات قانونية مهمة.

وبحسب المؤشر العام لتصنيف ((فاينانشال تايمز))، كانت ((كيه بي إم جي أبوغادوس)) في إسبانيا هي أعلى الشركات تصنيفاً ويقع مقرها في أوروبا لكن خارج المملكة المتحدة، وحلت في المرتبة السادسة. وعمل الفريق القانوني لدى الشركة على تطوير برنامج ((كاتاليست))، الذي يسهم في تحسين كفاءة الفرق القانونية داخل الشركات. ويتوفر البرنامج حالياً للعملاء لقاء اشتراك، ويستخدم في أكثر من 90 ولاية قضائية.

ويعد التوجه نحو تعزيز المشورة القانونية بتخصصات أخرى أمراً حتمياً، عندما يتعلق الأمر بالممارسين القانونيين التقليديين. فبالنسبة لماريون بالمر، الحائزة على جائزة الممارسين المبتكرين، فلا هي محامية أو شريكة في مكتب هوغان لوفلز للمحاماة. لكنها عالمة في حقيقة الأمر، ويتمثل دورها في تمكين زملائها من المحامين من إسداء مشورات قانونية متخصصة وبناء حجج قوية في النزاعات القضائية.

إن الخبراء، أمثال بالمر، ضروريون لمكاتب المحاماة الساعية إلى تطوير مسارات للممارسة والحفاظ عليها، ويعود الفضل جزئياً إلى بالمر في تمتع ((هوغان لوفلز)) بسمعة ممتازة في مجال علوم الحياة. وبالنسبة للفائز إجمالاً في تصنيف المكاتب بأوروبا، فقد كان مكتب ((إيه آند أو شيرمان))، الذي يمر برحلة تحول خاصة به. وباعتباره نتاج عملية اندماج عابرة للأطلسي، فالمكتب بمثابة علامة فارقة تسلط الضوء على مدى التغير الذي يطرأ على كبرى مكاتب المحاماة.

ويعود حصول المكتب على التصنيف الأول في مؤشر ((فاينانشال تايمز)) إلى حد كبير إلى نهجه التطلعي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي والمنتجات والخدمات التي طورها المكتب باستخدام هذه التكنولوجيا. ومع ذلك، سيواجه المكتب الجديد تحديات هائلة في إجراء تكامل بين ثقافات الشركاء الأمريكيين والبريطانيين، وضمان أن يكون المكتب أكبر من مجرد مجموع الأجزاء. ويرى هيرفي إيكوي، الشريك الإداري وعضو اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة المكتب، أن حجم ((إيه آند أو شيرمان)) وانتشاره الجغرافي عوامل تبشر بفوز المكتب بأعمال جديدة لم يكن لأي من المكتبين قبل الدمج تصورها. وذكر: ((لدينا عميل يمر بتحول في مجال الطاقة في 50 بلداً، ويمكن لمكاتبنا الـ 43 المساعدة في ذلك)).

سيكون نجاح إيكوي مرهوناً بما إذا كان المكتب سيتحول إلى ((الوجهة المختارة)) لعدد كافٍ من العملاء متعددي الجنسية. وتذهب استراتيجية ((إيه آند أو شيرمان)) إلى ما هو أبعد من مجرد زيادة مجالات الممارسات القانونية، لذا يمكن توقع أن يبذل المكتب جهوداً من أجل فهم قطاعات العملاء، وأن يعمل على تحسين أعماله القانونية وثقافته المؤسسية.

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