كيف نتعامل مع الضرائب السياحية في الوجهات الشهيرة؟

بعد انقضاء العطلة الصيفية، وعودة المكاتب إلى الحياة من جديد مع رجوع الموظفين إلى أعمالهم، لن يطول الوقت حتى يتلاشى أثر الاسترخاء عن وجوههم، ويبدأ التفكير من جديد في التخطيط للرحلة المقبلة.

ومع اقتراب موعد هذه الرحلة، سيواجه الكثيرون على الأرجح أنواعاً مختلفة من الضرائب طوال فترة رحلتهم. وسواء أكانت هذه الضرائب مفروضة على الإقامة الفندقية، أم زيارة المتاحف أم دخول الحدائق الوطنية، فإن دفع مبالغ إضافية مقابل كونك سائحاً أصبح أمراً شائعاً على نحو متزايد.

لطالما فرضت وجهات سياحية عدة، ما بين إيبيزا إلى بوتان، رسوماً على زيارات السائحين، لكن الحكومات في ربوع العالم بدأت تتحمس أكثر لفرض المزيد من الرسوم. لذلك، وجدنا كلاً من البندقية وبالي تفرضان رسوماً على الدخول هذا العام. وفرضت اليونان هي الأخرى ((ضريبة المرونة المناخية)) في يناير الماضي ضمن جهودها الرامية إلى كبح جماح السياحة المفرطة. وبدأت إدنبرة إجراء مشاورات هذا الشهر لفرض ((رسم الزائر العابر)). وفي الأسبوع الماضي، أعلنت نيوزيلندا زيادة ضريبتها بما يقرب من ثلاثة أضعاف اعتباراً من الأول من أكتوبر.

قد يبدو هذا غير عادل للمسافرين، الذين ما زالوا يعانون من ارتفاع تضخم تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة بعد الجائحة. وعموماً، تحفز السياحة الاقتصادات المحلية. ويوظف القطاع نحو 330 مليون شخص حول العالم، ويشكل ما يقل بدرجة طفيفة عن 10% من الاقتصاد العالمي. كما يدعم السفر كلاً من التعليم والتبادل الثقافي، ناهيك عن مساعدته في تخفيف التوتر. إذن، ما السبب وراء هذا السعي القوي لزيادة تكاليفه؟

وتوجد حجة معقولة لصالح فرض الضرائب السياحية في بعض الأماكن، فالسائحون يخلفون وراءهم أحجاماً كبيرة من القمامة، ويتسببون في الكثير من الضوضاء والاختناقات المرورية. كما قد يؤدي ازدياد حركة الزوار في مواسم الذروة إلى التأثير سلباً على المواقع الأثرية وزعزعة الأنظمة البيئية القيمة.

ولذلك، تعمل الضرائب على تحميل المسافرين تكلفة هذه التداعيات السلبية، وبإمكانها تنظيم الطلب. وفي صيف العام الجاري، تسلط حالات رش سكان كتالونيا المياه على السائحين وهم يتناولون وجباتهم، وكتابة سكان أثينا عبارات مناهضة للسياح على جدران المدينة، الضوء على حقيقة مهمة مفادها أنه ليس كل السكان المحليين يستفيدون من السياحة.

في حقيقة الأمر، يمكن للإيرادات التي تولدها الضرائب السياحية أن تجعل من السفر الكثيف أكثر استدامة. يمكن إعادة إنعاش موازنات صيانة نتاجات الفنون والثقافة والبنية التحتية، التي غالباً ما تكون أول البنود الملغاة خلال أوقات الأزمات. ويعود ذلك بالتالي بالنفع على كل من السكان المحليين والسياح أيضاً. وفي هذا الصدد، من المهم الإشارة هنا إلى أن جزر البليار الإسبانية تستخدم متحصلات هذه الضريبة في الحفاظ على البيئة، كما تستخدم في صيانة مسارات المشي وركوب الدراجات.

كما يمكن حتى لمثل هذه الرسوم الضئيلة توفير مصادر قيمة للدخل للمناطق المحلية التي تعاني من الضوائق المالية. ويعتقد مسؤولو إدنبرة أن فرض ضريبة تبلغ 5% على تكلفة الغرفة الفندقية في الليلة الواحدة من شأنها جمع 50 مليون جنيه استرليني سنوياً. وفي المناطق التي تتسم بثقافة أو تاريخ أو جغرافيا فريدة، مثل البندقية، فسنجد أن الضرائب لا تشكل مانعاً للسائحين، إلا في حدود معينة. ويمكن لهذه الرسوم على الأقل توليد إيرادات قد تخفف من الضغوط التي يسببها الازدحام.

وتوصلت دراسة عن الضرائب في منطقة بوليا بإيطاليا، إلى أن توعية الزوار بأن مثل هذه المتحصلات تستخدم في تعزيز الاستدامة كانت سبباً في زيادة رغبتهم لدفع الرسوم. أما بالنسبة للوجهات الأقل تميزاً، فإن فرض الضرائب ولو كانت في حدها الأدنى من شأنه إثارة مخاطر إبعاد السياح تماماً. لذلك، فإنه في أماكن مثل الدول الجزرية الصغيرة التي تعتمد على السياح على وجه الخصوص، من المهم أن تخضع رسومها للمعايرة والمقارنات للحفاظ على تنافسية الأسعار.

تشير إحدى التقديرات إلى أن زيادة الضرائب السياحية بنسبة 10% في جزر المالديف قد تقلل من الطلب بمقدار 5.4%. كما أن هناك حاجة إلى إدراك أن الزيادة الأخيرة في أعداد السياح ببعض الوجهات يمكن أن تعكس طفرة ما بعد الجائحة بكل بساطة، وليست وضعاً طبيعياً جديداً. وفي هذه الحالة، فإن زيادة الضرائب قد تؤثر على أعداد السائحين بصورة أكبر من المتوقع بكثير.

وعلى أية حال، فإن منح المناطق المحلية خيار فرض رسوم على السياح يبدو معقولاً إلى حد كبير. وعند تطبيقها، من المهم أن تتسم الرسوم بالإنصاف والبساطة، شأنها شأن كل الضرائب. وبالنسبة للمدن، فإن فرض ضرائب بالفنادق هو الأكثر شيوعاً، لكن يجب أن يمتد الأمر إلى شركات التأجير الخاصة، مثل ((إير بي إن بي))، للحيلولة دون التهرب.

كما تكون التعريفات الموحدة عادة أسهل في فهمها. على أية حال، فإنه مع ارتفاع أعداد المنتمين إلى الطبقة المتوسطة على مستوى العالم، من الطبيعي أن تزداد الشواطئ والجبال والأحياء القديمة المرصوفة بالحصى ازدحاماً. وبالرغم من تذمرهم، فإن السكان المحليين سيواجهون صعوبة في كبح تدفقات السائحين. من الضروري إذن أن يصب السفر في صالح الجميع، وذلك إذا استخدمت الضرائب السياحية وإيراداتها بحكمة.

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