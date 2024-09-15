15.7 مليار درهم سيولة أسهم بنوك دبي منذ مطلع العام

حققت أسهم بنوك دبي قفزات قوية، وصعدت بصورة شبه جماعية منذ مطلع العام الجاري، وحتى آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضي.

وبحسب رصد لـ ((البيان))، اجتذبت أسهم 5 بنوك مدرجة ضمن القطاع المالي في سوق دبي، سيولة تقدر بـ 15.7 مليار درهم، بما يعادل 23 % من سيولة السوق الإجمالية.

ووصلت السيولة الإجمالية (إجمالي قيمة التداولات) في سوق دبي إلى 68.6 مليار درهم، منذ مطلع العام، والكميات المتداولة من الأسهم 34.98 مليار سهم، وجاء ذلك عبر تنفيذ 1.6 مليون صفقة. وتصدر ((الإمارات دبي الوطني)) قائمة الأسهم الأكثر سيولة منذ بداية العام بـ 8.4 مليارات درهم، على عدد 480.22 مليون سهم، مرتفعاً بنسبة 15.6 %، مغلقاً عند مستوى 20 درهماً.

وجاء ثانياً سهم ((دبي الإسلامي)) بسيولة بـ 6.4 مليارات درهم، بعدد 1.07 مليار سهم، مرتفعاً 7.3 %، إلى مستوى 6.14 دراهم. وفي المركز الثالث، جاء سهم ((دبي التجاري)) مستقطباً سيولة بـ 831.06 مليون درهم، من خلال التداول على 121.46 مليون سهم، بصعوده 30.7 %، ليغلق عند مستوى 6.68 دراهم.

واجتذب ((بنك المشرق)) سيولة بـ 33.2 مليون درهم، عبر التداول على 173.66 ألف سهم، ليقفز بأكثر من 47 %، إلى مستوى 223.5 درهم. وخامساً جاء ((الإمارات الإسلامي))، مستقطباً سيولة بـ 34.6 ألف درهم، على عدد 4.99 آلاف سهم، منخفضاً بـ 22.36 %، ليغلق عند 5 دراهم.

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ مطلع سبتمبر الجاري، إذ صعد مؤشر السوق بـ 1.27 % في أسبوعين، وحقق السوق مكاسب ناهزت 10.7 مليارات درهم في 10 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في آخر جلسات أغسطس الماضي، وصولاً إلى 736.02 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، تصدر سهم ((الاستشارات المالية الدولية)) ارتفاعات أسهم دبي، ليقفز بأكثر من 49 %، وارتفعت أسهم ((الإسمنت الوطنية)) 8.4 %، و((سالك)) 6.7%، و((بي إتش إم كابيتال)) 5.55%، و((مصرف عجمان)) 3.98 %، و((بنك المشرق)) 2.5 %.

واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع، بنحو 410.4 ملايين درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 161.3 مليون درهم، ثم ((سالك)) جاذباً 129 مليون درهم. واتجه المستثمرون العرب ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في سوق دبي، بصافي استثمار 18.9 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 188.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 169.9 ملايين درهم.

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