رواد أعمال .. إماراتية تطلق مشروعاً ناجحاً لعربة أغذية

عندما يواجه الإنسان تحديات الحياة، يمكنه إما الاستسلام أو تحويل هذه التحديات إلى فرص جديدة. وهذا ما قامت به أماني السعيدي، وهي رائدة أعمال إماراتية قررت أن تبدأ مشروعاً ريادياً في عالم عربة الأغذية.

وتعد أماني السعيدي، وهي من إمارة عجمان، مثالاً حياً لشباب الإمارات الطموحين والمثابرين، فبإرادة قوية ورؤية واضحة، حولت التحديات التي واجهتها إلى فرص لتحقيق النجاح في مشروع عربة الأغذية. وهنا نسلط الضوء على تجربتها، والتحديات التي واجهتها، وكذا النجاحات التي حققتها في عالم ريادة الأعمال، كما نستعرض جوانب هذا المشروع وتفاصيل الرحلة التي قادتها إلى تحقيق النجاح.

خبرات واسعة

عرفت أماني بشغفها للعلم والتعلم منذ الصغر. حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والقانون بتقدير امتياز من جامعة عجمان، عملت في القطاع الخاص لفترة واكتسبت خبرات واسعة، وتمتلك شغف خوض تجارب ريادية جديدة.

وللحديث عن الدوافع التي تقف وراء إطلاق مشروعها ((خطافي))، قالت أماني السعيدي لـ"البيان": ((الحاجة لسداد الالتزامات المالية كانت الدافع الأساسي لبدء مشروع عربة الأغذية. وبدأت في هذا المجال بعد تحديد الفكرة وتطويرها ثم الانتقال لتنفيذها على أرض الواقع)). وأضافت قائلة: ألهمتني المقولة التي استشهد فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ببيت شعر لابن الوردي: ((لا تقلْ أصلي وفصلي أبدا إنما أصلُ الفتى ما قدْ حصلْ))، وهو ما حفزها إلى مواصلة مسيرتها في العمل والإبداع، مؤكدة أن قيمة الإنسان تكمن في عمله. اعتمدت أماني على دراستها في إدارة الأعمال، التي زودتها بالمعرفة النظرية اللازمة لإدارة المشروع، وعن ذلك قالت: ((التحديات الرئيسة تمثلت في التمويل وغيره من الأمور، لكنني تغلبت عليها بتطبيق ما تعلمته عملياً)).

تجربة

وتابعت: ((تتميز عربة الأغذية بتقديم خيارات متنوعة من القهوة والمخبوزات المصنوعة في المنزل بلمسة شخصية. وأحب تقديم ما أستمتع بصفة شخصية باستهلاكه. وللعلم فإن جميع المخبوزات وأكواب القهوة مصنوعة في المنزل. وهذا يجعل الناس يعودون مرة أخرى للاستمتاع بتجربتهم)).

نصائح

وحول نصائحها للشباب الذين يرغبون في بدء مشاريعهم الخاصة، أكدت أماني أهمية البدء بالفعل وتقليل الكلام حول التخطيط المفرط، مشددة على أن التنفيذ هو المفتاح لتحقيق النجاح. وأضافت: ((يجب أن تدفع لتتعلم، وبناء مشروعك الخاص هو أفضل أكاديمية لتحصل على ما تريد تعلمه)).

وأردفت: وسائل التواصل الاجتماعي هي من أهم أدوات التسويق في العصر الحديث. وإنها من مسرعات الانتشار في عصرنا الحالي، وأنا أستخدمها للتسويق للمنتجات لكي تصل إلى الناس بسرعة أكبر وفعالية أعلى.

فرص وإنجازات

وتقيم أماني تجربتها في مشروع عربة الأغذية بشكل إيجابي، وتترك في الوقت نفسه المستقبل ليحدد مساره. وتقول: أطمح إلى تحسين وتوسيع الخدمات مع مرور الوقت، كما أنني أشعر بالامتنان العميق لكل من دعمني ووقف بجانبي في رحلتي، ومن الطبيعي توجيه الشكر للجهات المعنية لتسهيل إجراءات الترخيص. وأتطلع إلى مستقبل مليء الإنجازات والاستفادة من الفرص.

وبنجاحها وإصرارها، تقدم صاحبة المشروع مثالاً يحتذى به للشباب الإماراتيين، وتلهم الآخرين من خلال قصتها ومشروعها الناجح.

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