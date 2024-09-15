الإمارات تتصدر جهود تطوير نماذج اللغات الكبيرة إقليمياً

تتصدر دولة الإمارات إقليمياً في السعي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتوليدي باعتباره أحد المكونات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة، وترسيخ مكانتها وجهة للشركات العالمية والإقليمية العاملة في هذا المجال الحيوي.

ودخلت الإمارات مجال تطوير نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر، ضمن خططها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي سياق مسيرتها لترسيخ الاقتصاد المعرفي وتطوير أنظمة اقتصادية جديدة تواكب المستقبل، وذلك وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها ((انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية)) ومقره أبوظبي.

وبحسب ((البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات))، تعد النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر أحد أنواع نماذج الذكاء الاصطناعي التي يتم تدريبها على كميات هائلة من النصوص كي تتعلم الأنماط والقواعد والسياقات والدلالات في اللغة، كما تستخدم مسرعات لمعالجة البيانات النصية الضخمة لفهم اللغة البشرية ومحاكاتها.

جهود كبيرة

وأشار ((انترريجونال)) إلى الجهود الكبيرة التي أطلقتها دولة الإمارات ممثلة في العديد من الجهات الحكومية، حيث قال معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في تصريح سابق لصحيفة ((فاينانشال تايمز)): إن الصفقة التي وقعت مع مايكروسوفت للاستحواذ على حصة بـ 1.5 مليار دولار في G42، شركة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، هي مجرد بداية لتعاون تقني أكبر بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت ((فاينانشال تايمز)) مؤخراً أن أبوظبي تستثمر بكثافة في مشاريع الذكاء الاصطناعي في الخارج، حيث استقطبت قادة الصناعة مثل: سام ألتمان في شركة ((أوبن إيه آي)) وجنسن هوانغ في ((إنفيديا)). وفي السياق نفسه، أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي نماذج: ((بايميدكس))، و((بالو)) و((جلام إم))، و((جيوتشات))، و((موبايل لاما)) كنماذج لغوية صغيرة وكبيرة متعددة الوسائط تستخدم التعلّم متعدد الوسائط لمعالجة البيانات وتحليلها من وسائط أو مصادر متعددة تتخطى حدود النصوص لتشمل المقاطع الصوتية والصور، مع التركيز بشكل خاص على قدرات هذه النماذج في اللغة العربية.

معهد الابتكار التكنولوجي

ويتيح معهد الابتكار التكنولوجي التابع لـ((مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة)) لحكومة أبوظبي، نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر (فالكون 40 بي) للاستخدامات البحثية والتجارية والذي يشمل 40 مليار عامل متغير، وهو مدرَّب على تريليون رمز (token)، موفِّراً بذلك إمكانية الوصول إلى قدرات متكاملة غير مسبوقة أمام الباحثين والمبتكرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن معهد الابتكار التكنولوجي عن إطلاق أول منصة متميزة للنماذج اللغوية العربية الكبيرة، وذلك بالتعاون مع منصة ((Hugging Face)) تحت اسم (OALL) تهدف إلى إنشاء منصة مكرسة لتقييم ومقارنة أداء النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة باللغة العربية.

مجموعة ((G42))

وقال مركز ((انترريجونال)): إن مجموعة ((G42)) التي أنشئت في أبوظبي تعد أبرز شركات التكنولوجية الإماراتية الرائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي، والتي أعلنت أخيراً عن عزمها إطلاق نموذج ((ناندا)) كأحدث نموذج لغة كبير للغة الهندية يتكون من 13 مليار بارامتر، والذي دُرِّب على قاعدة بيانات تضم ما يقرب 2.13 تريليون وحدة لغوية، بما في ذلك اللغة الهندية.

وقالت ((جي 42)): إن إطلاق نموذج ((ناندا)) يأتي نتيجة التعاون بين ((إنسبشن))، التابعة للمجموعة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي شركة وسيريبراس سيستمز. وكانت ((جي42)) أطلقت في أغسطس 2023 نموذج ((جيس)) أول نموذج لغة كبير مفتوح المصدر ليوفر حلول معالجة اللغة الطبيعية القائمة على العربية، وفتح المجال للوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة الأم لأكثر من 400 مليون من المتحدثين باللغة العربية على مستوى العالم.

واستعرضت الورقة مفهوم ((نماذج اللغات الكبيرة)) المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ذكرت شركة ((Shaip)) العالمية أن نماذج اللغات الكبيرة تعد بمثابة أنظمة ذكاء اصطناعي (AI) متقدمة مصممة لمعالجة وفهم وإنشاء نص يشبه الإنسان استناداً إلى تقنيات التعلم العميق المدربة على مجموعات بيانات ضخمة. وبحسب موسوعة ((ويكيبيديا)) فإن النموذج اللغوي الكبير هو نوع من نماذج اللغة يتميز بقدرته على فهم وتوليد اللغة للأغراض العامة باستخدام كم هائل من المعطيات.

ووفقاً لشركة ((أمازون ويب سيرفيسز)) العالمية، تعرف نماذج اللغة الكبيرة بكونها نماذج تعليم عميق كبيرة جداً مدرَّبة مسبقاً على كميات هائلة من البيانات قادرة على التدريب والتعلم الذاتي، وتتوفر العديد من التطبيقات العملية لنماذج اللغات الكبيرة مثل: كتابة المحتوى باستثناء تشات جي بي تي، جي بي تي-3، فيما يمكن لنماذج: Claude وLlama 2 وCohere Command وJurassiccan كتابة محتوى أصلي، فيما يقترح نموذج AI21 Wordspice إجراء تغييرات على الجُمل الأصلية لتحسين الأسلوب والصياغة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز