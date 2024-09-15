دبي تقود قطاع تأجير الطائرات التجارية في المنطقة

تلعب دبي دوراً محورياً في سوق تأجير الطائرات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يشهد حالياً نمواً ملحوظاً، ويُتوقع أن يرتفع حجم السوق من 19.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 29.2 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.6 %، بحسب تقرير نشرته ((رسيرتش اند مارك)).

وتقدم دبي خدمات تأجير متخصصة، تلبي الطلب المتزايد على الطائرات في المنطقة، من خلال مجموعة من الشركات، التي تحتضنها مثل شركة ((دبي لصناعات الطيران)) Dubai Aerospace Enterprise (DAE)، التي ترسخ مكانتها لاعباً مهماً في صناعة الطيران، وتعد واحدة من أبرز شركات تأجير الطائرات في المنطقة، وتأتي في المركز الثامن عالمياً من حيث القيمة بنحو 18 مليار دولار، وفي المركز التاسع عالمياً من حيث حجم الأسطول، الذي يصل إلى 489 طائرة بحسب بيانات صدرت مؤخراً، كما تشمل قائمة الشركات الكبرى، التي تعمل في سوق تأجير الطائرات في الشرق الأوسط وأفريقيا، نوفوس كابيتال للطيران ((Novus Aviation Capital)) وشركة ألافكو لتأجير وتمويل الطائرات ((Alafco Aviation Lease and Finance Co))، وتشمل قائمة الشركات الكبرى التي تعمل في سوق تأجير الطائرات في الشرق الأوسط وأفريقيا أيضاً كلاً من أفيليز، وشركة إيه بي إل، وصحارى أفريكان أفييشن، وفير أفييشن، وجلوبال أفييشن أوبريشنز، وآسيا أيرو ليسنغ.

وأشار تقرير لـ((كي بي أم جي)) إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تسهم في تعزيز مكانة دبي في قطاع تأجير الطائرات التجارية على مستوى المنطقة والعالم، منها أن دبي توفر بنية تحتية متطورة، بما في ذلك مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، مما يعزز من جاذبيتها للشركات العالمية في هذا القطاع، كما تعد دبي مركزاً للابتكار التكنولوجي في صناعة الطيران، حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة، التي تركز على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل تكاليف التشغيل لشركات الطيران من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

ويسهم موقع دبي الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا في جعلها مركزاً مثالياً لشركات الطيران والتأجير، التي تسعى إلى الوصول إلى الأسواق الناشئة، حيث يمكن لشركات التأجير، التي تتخذ من دبي مقراً لها تقديم خدماتها لشركات الطيران في هذه المناطق بسهولة، مما يعزز من فرص النمو والتوسع في المستقبل، كما تستضيف دبي العديد من الفعاليات السنوية في مجال الطيران، مثل معرض دبي للطيران، الذي يعد من أكبر الأحداث في صناعة الطيران على مستوى العالم، حيث تجمع هذه الفعاليات بين كبار اللاعبين في السوق، مما يوفر فرصاً كبيرة للتواصل التجاري وتبادل المعرفة والابتكارات.

التجارة الإلكترونية

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زيادة ملحوظة في الطلب على الشحن الجوي لا سيما مع نمو أنشطة التجارة الإلكترونية، ولتلبية هذا الطلب المتزايد تلجأ شركات الطيران مثل ((طيران الإمارات))، ((الخطوط الجوية القطرية))، و((الاتحاد للطيران)) إلى تأجير الطائرات لإدارة أساطيلها بكفاءة. على سبيل المثال في 2023 استأجرت الإمارات للشحن الجوي، طائرتي بوينج 747-400F، ما وفر لها طاقة شحن إضافية وقدرة على الاستجابة الفورية للطلب المرتفع من العملاء.

وفقاً لإحصاءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الحركة الجوية بنسبة 43.1 % في مارس 2023، بينما شهدت أفريقيا زيادة بنسبة 71.7 % خلال نفس الفترة. مع هذا النمو في الحركة الجوية تواجه شركات الطيران حاجة متزايدة إلى أساطيل أكبر، للتعامل مع حركة النقل المتزايدة لا سيما مع وجود صعوبة كبيرة في استلام طائرات جديده من المصنعين، لذلك تلجأ الشركات إلى تأجير الطائرات من شركات التأجير لتقليل تكاليف التشغيل.

وخلال الفترة الحالية يشهد قطاع الطيران نمواً كبيراً مقارنة مع مستويات 2019، وتظهر البيانات أن الطلب على تأجير الطائرات لم يكن أبداً أعلى مما هو عليه الآن. وبحسب مارك داناشي، نائب الرئيس الأول في آسيا أيرو ليسنغ: ((كان حوالي ثلث سعة شركات الطيران مؤجرة سابقاً، والآن أصبح هذا الرقم يصل إلى 50 %. حتى الشركات التي كانت تفضل شراء الطائرات بدأت تستخدم التأجير كقناة تمويلية مهمة لتعديل أساطيلها)).

وشهدت معدلات الإيجار ارتفاعاً ملحوظاً من أدنى مستوياتها في عام 2020 إلى أعلى مستوياتها في عام 2023. ويشير إيدي بينياك، رئيس التحليلات والاستشارات في إيشكا، إلى أن مخزون الطائرات المتاحة للإيجار ليس كبيراً كما يظن البعض، مما يدفع الأسعار للارتفاع))، وتنافس العديد من شركات الطيران على الطائرات المتاحة يمنح الملاك سلطة أكبر في التحكم بشروط الإيجار.

أقسام التأجير

ويشهد سوق تأجير الطائرات في الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً مستمراً، متأثراً بتوسع شركات الطيران والطلب المتزايد على حلول التأجير المرنة في المنطقة، وينقسم سوق تأجير الطائرات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى ثلاثة أنواع رئيسية تتمثل في التأجير الجاف، والذي يعني أن تقوم الشركة المالكة للطائرة بتوفير الطائرة بدون طاقم أو خدمات، مما يمنح المستأجر حرية أكبر في إدارة العمليات، أما النوع الثاني فهو التأجير الرطب، والذي يتضمن توفير الطائرة مع طاقمها الكامل، إلى جانب خدمات الصيانة والتأمين، في حين أن النوع الثالث هو التأجير شبه الرطب، وهو مزيج بين التأجير الجاف والرطب، حيث توفر الطائرة مع بعض الخدمات ولكن ليس جميعها.

وتشمل قائمة الشركات الكبرى التي تعمل في سوق تأجير الطائرات في الشرق الأوسط وأفريقيا كلاً من أفيليز، وشركة إيه بي إل، ونوفوس أفييشن كابيتال، وشركة دبي لصناعات الطيران، وشركة ألافكو لتأجير وتمويل الطائرات، وصحارى أفريكان أفييشن، وفير أفييشن، وجلوبال أفييشن أوبريشنز، و آسيا أيرو ليسنغ.

عوامل

ويشهد سوق تأجير الطائرات التجارية نمواً متسارعاً نتيجة لتعدد العوامل المحفزة لهذا الاتجاه، من أبرزها تزايد الطلب على السفر الجوي، خاصة في الأسواق الناشئة، حيث تشهد تلك المناطق نمواً اقتصادياً وارتفاعاً في عدد المسافرين، الأمر الذي يتطلب من شركات الطيران توسيع أساطيلها بسرعة لتلبية الطلب المتزايد، مما يجعل استئجار الطائرات خياراً مثالياً، كما أن التأجير يوفر لشركات الطيران مرونة تشغيلية عالية، حيث يمكنها تلبية احتياجات موسمية أو تشغيل خطوط جديدة دون الالتزام بشراء طائرات بتكاليف باهظة، مما يخفف من المخاطر المالية، ويتيح للشركات الحفاظ على سيولة مالية لتوجيهها نحو استثمارات أخرى.

ويؤدي التركيز المتزايد على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف إلى زيادة الاعتماد على استئجار الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود. وهذه الطائرات تساعد الشركات في تقليل تكاليف التشغيل والامتثال للمعايير البيئية المتزايدة الصرامة.

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