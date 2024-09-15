مسؤولو صناديق وبنوك عالمية لـ « البيان »: التوترات وخفض الفائدة تدعم قوة الذهب

توقعت أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك العالمية أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، مدعومة بالبدء التدريجي المتوقع لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واستمرار الطلب القوي على المعدن النفيس من قبل البنوك المركزية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، لافتين إلى أن مستوى 3000 دولار للأونصة ليس مستبعداً على المدى الطويل.

وأكد كبار المسؤولين في هذه المؤسسات، لـ ((البيان))، نظرتهم المستقبلية الإيجابية للمعدن الثمين، وأن يبقى عنصراً أساسياً في محفظة الاستثمار المتنوعة، وأن الطلب القوي من البنوك المركزية الآسيوية، خصوصاً من الصين والهند، سيبقي على توازن مستويات العرض والطلب.

الفرص البديلة

وتوقع مانبريت جيل، كبير مسؤولي الاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في بنك ستاندرد تشارترد أن تستقر أسعار الذهب عند مستوى 2450 إلى 2500 دولار للأونصة خلال الـ 6 إلى 12 شهراً المقبلة. وتستند هذه التوقعات بحسب جيل إلى عاملين رئيسيين، الأول منهما هو توقعات انخفاض عائدات السندات بالدولار الأمريكي بشكل تدريجي مع بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة، وعادة ما يكون هذا بمثابة رياح خلفية للذهب، نظراً لأن عوائد السندات تمثل الفرصة البديلة الرئيسية لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

أما العامل الثاني، فيتمثل في توقعات استمرار الطلب القوي على المعدن من قبل البنوك المركزية، الأمر الذي من المتوقع أن يحافظ على توازن العرض والطلب، وتجدر الإشارة هنا إلى أننا نتوقع أن يبقى الطلب على الذهب قوياً في الأسواق الرئيسية مثل الهند خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي المدعوم جيداً والتغيرات في السياسات الضريبية التي شهدناها أخيراً.

وقال جيل: عادة ما نرى أن عوائد السندات الحقيقية (صافي التضخم) هي أحد المحركات الرئيسية لأسعار الذهب، وكما نعلم، فإن الذهب لا يقدم عائداً، لذا فهو يميل إلى أن يكون حساساً جداً للتغيرات في عوائد السندات بالدولار الأمريكي، والتي تمثل الفرصة البديلة الرئيسية للاحتفاظ بالمعدن الثمين، وقد حافظت هذه العلاقة بشكل جيد على مدى العقود العديدة الماضية، وهي تساعد أيضاً في تفسير مكاسب أسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة، والتي نعتقد أنها كانت مدفوعة بارتفاع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي انخفاض عوائد السندات في المستقبل القريب.

واستدرك: لكن هذه العلاقة قد انهارت خلال العامين الماضيين. لذا، نعتقد أن الطلب القوي من البنوك المركزية منذ عام 2022 يفسر ذلك، والجدير بالذكر أنه بعد بداية الحرب في أوكرانيا، ارتفع طلب البنوك المركزية على الذهب بشكل حاد، ويعني هذا أن تراجعات الأسعار كانت أقل عمقاً من المعتاد، وأن الطلب القوي من البنوك المركزية أدى إلى إحكام التوازن بين العرض والطلب.

وذكر أن أداء الذهب جيد باعتباره فئة أصول بعيدة عن المخاطرة - على سبيل المثال، رأينا ارتفاعه عندما تتراجع الأسهم، ومع ذلك، فإن هذا الارتباط السلبي يميل إلى الاستمرار فقط لفترات زمنية قصيرة نسبياً.

وقال محمد الفهيم، المدير العام ورئيس شركة بلاك روك في الإمارات: إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، مدعوماً بالطلب القوي من البنوك المركزية والطلب الفعلي القوي على المعدن الثمين في آسيا.

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب تدريجياً على المدى المتوسط، ونرى عوامل عدة مثل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، واستمرار ارتفاع منسوب التضخم فوق المتوقع، والتقييمات المرتفعة للأسهم في الأسواق عموماً، باعتبارها دوافع قوية لزيادة الاستثمار في الذهب اليوم.

بالمقابل عند النظر إلى حركة أسعار الذهب، نجد أن أداء أسهم المعدن النفيس جاءت مخيبة للآمال إلى حد ما، بحسب الفهيم، والسبب الرئيسي، من وجهة نظرنا، هو أن المنتجين واجهوا تضخماً واسعاً في التكاليف على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الذهب لم يحقق النمو المتوقع في الهوامش الربحية.

وأضاف الفهيم ((ومن العوامل الأخرى أيضاً أن أسهم الذهب تبدو غير مطلوبة لدى المستثمرين، وهو ما عكسته التدفقات الخارجة من صناديق أسهم الذهب النشطة وصناديق المؤشرات، مستقبلاً، باعتقادنا أن أسوأ مرحلة في تضخم التكاليف قد انتهت، في حين تشير تجربتنا إلى أن الوقت الأمثل لنمو الزخم والإيجابية بشأن أسهم الذهب هو عند الهبوط الشديد في معنويات السوق)).

وأشار الفهيم إلى أنه بأسعار الذهب الحالية، يحقق المنتجون مستويات قوية من التدفقات النقدية الحرة، أما العامل الأهم هنا فهو ما سيفعلونه بهذه الأموال، لذلك نرى أن موسم الإفصاح عن أداء الربع الثاني يحمل أهمية خاصة.

وتوقع نوربرت روكر، رئيس قسم الاقتصاد وأبحاث الجيل القادم، في ((جوليوس باير))، أن ترتفع أسعار الذهب إلى ما يزيد على 2500 دولار للأونصة، وتتألق خصائص الملاذ الآمن للذهب في عالم متزايد الاستقطاب.

وقال: ((يبدو أن الاستعداد لدفع ثمن الذهب كتأمين يتضخم هيكلياً، وخصوصاً من جانب البنوك المركزية الآسيوية، ومع ذلك، فقد تشكلت حالة الهدوء الصيفي وظل المشترون الصينيون وكذلك من العالم الغربي غائبين أخيراً، وهذا يعيد التركيز إلى الولايات المتحدة وبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة التي تدعم أسعار الذهب)).

وقالت الدكتورة نانيت هيشلر فايدهيربي، مديرة الاستثمار لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رئيسة استراتيجية الاستثمار والاستدامة والأبحاث في مجموعة لومبارد أودييه ((إن توجه البنوك المركزية الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة، مع استمرار تنامي المخاطر الجيوسياسية، يوفر بيئة إيجابية وداعمة للذهب)). وأضافت هيشلر ((تستمر نظرتنا المستقبلية الإيجابية للمعدن النفيس، ونحتفظ بهدف الوصول إلى 2600 دولار أمريكي للأونصة خلال 12 شهراً)).



3000 دولار للأونصة

وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال: ((من المرجح أن تحافظ أسعار الذهب على استقرارها على المدى المتوسط مع احتمال تسجيل مكاسب طفيفة، في ضوء التوقعات بزيادة الإقبال على الذهب بوصفه أحد أصول الملاذ الآمن، وذلك نتيجة المخاوف من تفاقم مشكلة التضخم والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، ورغم أن الوصول لمستوى 3 آلاف دولار للأونصة على المدى الطويل ليس مستبعداً، لكن تشير معطيات النمو الكبيرة لهذا العام إلى إمكانية تسجيل استقرار أو انخفاض طفيف للسعر عند وصوله إلى حد 2500 دولار أو تجاوزه بقليل)).

وتابع: ((بشكل عام، تشير التوقعات المتوازنة إلى أن الذهب سيبقى عنصراً أساسياً في محفظة الاستثمار المتنوعة، نظراً للاستقرار الذي يوفره في ظل اضطرابات الأسواق)).

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