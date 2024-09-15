القاضي عمر المهيري لـ« البيان»: 11 ألف وصية لغير المسلمين مسجلة في محاكم مركز دبي المالي العالمي

أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، لـ((البيان))، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي سجلت أكثر من 800 وصية لغير المسلمين بمختلف أنواعها خلال النصف الأول من العام 2024، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، وبما يعكس مكانة إمارة دبي كوجهة مثالية للاستثمار والاستقرار، ليتجاوز عدد الوصايا التي سجلتها المحاكم منذ إنشاء هذه الخدمة 11 ألف وصية.

وأضاف: وفي إطار التزامها بتقديم خدمات تمنح الحرية للأفراد غير المسلمين في التصرف بممتلكاتهم، خصصت محاكم مركز دبي المالي العالمي إجراءات لضمان قابلية تنفيذ هذه الوصايا، حيث يجب على الأفراد الراغبين في تسجيل وصاياهم اتباع قواعد محددة وتقديم مجموعة من المستندات حسب نوع الوصية.

داخل وخارج الإمارات

وأشار إلى أن الخدمة تمنح لغير المسلمين المستثمرين من المقيمين في دولة الإمارات خيار نقل وصاياهم، بما في ذلك الأصول وتعيين أوصياء على أطفالهم وفقاً للتعليمات الواردة في وصيتهم، وجرى تصميم هذه الخدمة لمنح الأفراد الحرية في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بأصولهم، إذ تعد دولة الإمارات موطناً لأكثر من ثمانية ملايين وافد، من بينهم أصحاب شركات وأعمال خاصة وملاك أصول أخرى. كما أنه ليس من الضروري أن يكون الشخص مقيماً في دولة الإمارات لتسجيل وصية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، إذ يمكن لأي فرد مؤهل غير مسلم يبلغ من العمر 21 عاماً أو أكثر، ولديه أصول في دولة الإمارات و/ أو أطفال قُصّر يقيمون معه، تسجيل وصية في حال الرغبة بذلك.

وأوضح أنه، عند استكمال إجراءات الوصية وتسجيلها، يتم تخزينها بشكل آمن كملف مشفر ضمن نظام محاكم مركز دبي المالي العالمي لمدة 120 عاماً من تاريخ ميلاد الموصي. كما يمكن إجراء التعديلات على الوصية مقابل رسوم رمزية، مما يساعد على تحديث الوصية وضمان توزيع الأصول وفقاً لرغبات الفرد.

وفي حال وفاة الموصي، يجب على المنفذ المذكور في الوصية التقدم بطلب للحصول على أمر التصديق من محاكم مركز دبي المالي العالمي للتمكن من إدارة تركات المتوفى بموجب شروط الوصية. وتتولى محاكم مركز دبي المالي العالمي الإجراءات المتعلقة بالوصية، بما في ذلك إدارة أي مطالبات، بالإضافة إلى التعامل مع أي طلبات واعتراضات أخرى قد تنشأ، من ثم يتم تنفيذ العملية وفقاً لقوانين سجل الوصايا الخاصة بمركز دبي المالي العالمي والقوانين الأخرى المعمول بها.

أنواع الوصايا

وعن أنواع الوصايا، قال القاضي عمر المهيري، توفر محاكم مركز دبي المالي العالمي خمسة أنواع من الوصايا التي يمكن تسجيلها لغير المسلمين، من بينها ((الوصية الشاملة))، التي تتضمن جميع التركات والوصاية، وتغطي مصلحة أطفال الموصي بالإضافة إلى حماية أصوله المالية. وفي حال تسجيل وصية شاملة وتكوين أسرة لاحقاً، يمكن تعديل الوصية الشاملة لتشمل تفاصيل الوصاية.

أما بالنسبة للنوع الثاني والذي يأتي تحت مسمى ((الأصول المالية))، وهي مخصصة للحسابات المصرفية وحسابات الوساطة، ويمكن أن تشمل ما يصل إلى 10 حسابات مستقلة أو حصة في 10 حسابات مستقلة مسجلة باسم الموصي منفرداً أو بالتضامن مع الغير.

وجرى تخصيص النوع الثالث لملاك الشركات، وهي وصية مخصصة لأسهم شركات المناطق الحرة والشركات الداخلية في الإمارات، ويمكن أن يشمل هذا النوع من الوصايا ما يصل إلى خمس حصص مساهمة مستقلة في أي شركة داخل أو خارج المناطق الحرة.

النوع الرابع هو وصية ((الممتلكات العقارية))، فيُمكن من خلاله للأفراد المسجلين إدراج خمسة عقارات. ويستفيد المستثمرون من هذه الخدمة عند شراء عقارات في الدولة دون الحصول على إقامة فعلية. أما بالنسبة للنوع الأخير هو ((الوصاية))، التي تُتيح للموصي تعيين أوصياء مؤقتين أو دائمين مع التحكم الكامل في سلطة اتخاذ القرار. ويوفر هذا النوع للموصي اتخاذ الترتيبات اللازمة لرعاية أطفاله في حال وفاته أو وفاة شريك حياته.

وعن الهدف من توفير هذه الخدمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، قال: قبل إطلاق خدمة الوصايا في عام 2015، واجه المقيمون والمستثمرون من غير المسلمين في دولة الإمارات تحديات كبيرة، خاصة غير المسلمين من مختلف الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة والهند وأستراليا، الذين اعتادوا على أنظمة الميراث في النظام الأنجلوسكسوني، إذ يحق لهم اختيار من سيحصل على أصولهم عند وفاتهم، أو نقل أصولهم تلقائياً إلى شركاء حياتهم. ومن خلال إتاحة الخدمة في محاكم المركز، سيتمكن الأفراد من نقل ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية المملوكة بشكل مشترك مع شركاء حياتهم، مما يُسهم في تلبية احتياجات ورغبات المقيمين من غير المسلمين بشكل فعّال.

وتحرص محاكم مركز دبي المالي العالمي على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات جميع أفراد مجتمع دولة الإمارات، الذي يضم ما يزيد على 200 جنسية من مختلف الديانات والثقافات. إذ جرى تصميم هذه الخدمة خصيصاً لتمكين غير المسلمين من المقيمين أو الراغبين في الاستثمار في الدولة من إعداد وصاياهم بموجب قوانين، وقواعد واضحة ومحددة.

نجحت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال نهاية عام 2023، بتسجيل 110 محامين، يمثلون 103 مكاتب محاماة، سواء داخل الإمارات أو خارجها، كمتخصصين في إعداد الوصايا. وتوفر محاكم مركز دبي المالي العالمي أيضاً نماذج إلكترونية للوصية ((الشاملة)) ووصية ((الممتلكات العقارية)) ووصية ((ملاك الشركات))، والأعمال، ووصية ((الأصول المالية))، وذلك لتمكين الأفراد المقيمين خارج الدولة بإعداد وتسجيل وصاياهم. كما يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول إلى الخدمة من أي مكان في العالم.

مكالمة الفيديو

ومع التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد19 على إمكانية التنقل خلال عام 2020، طورت محاكم مركز دبي المالي العالمي نظاماً لتسجيل الوصايا عبر خاصية المؤتمرات عن بُعد، مما يتيح إمكانية الوصول إلى الخدمة من خلال الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر في أي وقت ومكان.

ويسمح النظام الجديد للموصي واثنين من الشهود الانضمام إلى مكالمة الفيديو من مواقع مختلفة، مع إمكانية رفع الوصية المعتمدة على النظام وتوقيعها إلكترونياً.

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