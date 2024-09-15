اقتصاد الإمارات غير النفطي يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

كشف بنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع غير النفطي في الإمارات تجاوزت حصته 75 % من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدولة خلال الربع الأول من عام 2024، ليسجل بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت مايو الماضي أن ((القطاع غير النفطي شكل 74 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ الإمارات)). لكن تقديرات بنك الإمارات الوطني جاءت أعلى من تقديرات الوزارة بنقطة واحدة بعد إعلان النتائج الرسمية عن أداء اقتصاد الإمارات في الربع الأول من العام الجاري مطلع سبتمبر.

وأشار البنك في تحليل له إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات نما بنسبة 4.0 % على أساس سنوي في الربع الأول مقابل توسع بنسبة 1.6 % في قطاع النفط والغاز خلال الفترة نفسها، مضيفاً ((أن ضبط إنتاج الهيدروكربون (قطاع النفط والغاز) يعني أن القطاعات غير النفطية شكلت أكثر من

75 % من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق)).

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً بذلك نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4 % مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9 %، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3 %.

واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2 %، كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة

16.1 %، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6 %، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4 %، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1 %.

نمو اقتصادي

وتظهر توقعات بنك الإمارات دبي الوطني أن الإمارات ستكون الأسرع نمواً خليجياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العامين 2024 و 2025، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 3.7 % خلال العام الجاري، مقابل نمو الاقتصاد السعودي عند 1 %، والقطري 1.7 % والكويتي 0.7 %، والعماني 1.6 %، والبحريني 1.8 %.

وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات عند

5 %، والاقتصاد السعودي عند 3.7 %، والقطري 2.2 % والكويتي 2.2 % أيضاً، والعماني 2.8 %، والبحريني 3.1 %.

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