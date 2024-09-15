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استغرق عامين.. «بي إم دبليو» تكتشف الخلل في نظام مكابح سياراتها

9/15/2024 7:25:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استغرقت شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات أكثر من عامين لكي تكتشف مدى الخلل في نظام المكابح، والذي من المتوقع أن يكلف الشركة نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لإصلاحه.

وقد بدأ العملاء والتجار في تقديم شكاوى إلى شركة صناعة السيارات الألمانية بشأن المكابح المعيبة في يونيو 2022 وفقاً لوثيقة استدعاء السيارات والتي أطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

غير أن «بي إم دبليو» لم تدرك سوى الشهر الماضي أن ما يصل إلى مليون ونصف مليون سيارة ربما تحتوي على الجزء المعيب الذي تقدمه لها شركة «كونتيننتال ايه جي» المصنعة لقطع غيار السيارات والتي تم الترويج له باعتباره نظاماً أخف وزناً وأكثر كفاءة.

وقد تسبب تحذير بشأن الأرباح في الأسبوع الماضي في خسارة شركة «بي إم دبليو» 5 مليارات يورو من قيمتها، وهو ما يمثل كارثة لشركة صناعة السيارات الفارهة المعروفة بأنها رائدة في مجال تكنولوجيا القيادة.

وأطلقت «بي إم دبليو» مراجعة شاملة لنظام المكابح الخاص بها في أكتوبر 2023 حسبما أظهرت وثيقة الاستدعاء والتي وجدت أن هناك تدخلاً يؤثر في الإشارات الكهربائية التي يتم إرسالها عبر نظام المكابح. ثم قامت الشركة بأول عملية استدعاء شملت 80 ألف سياره في الولايات المتحدة في فبراير من العام الجاري.


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