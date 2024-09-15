لتجنب إلغاء ألف رحلة يومياً.. «أير كندا» تعرض زيادة 42% للطيارين لمنع إضراب

توصلت شركة أير كندا إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع نقابة الطيارين، مما أدى إلى تجنب إضراب كان من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة يومية حول العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن بيان لشركة أير كندا قوله إن الشركة ورابطة طياري الخطوط الجوية، التي تمثل أكثر من خمسة آلاف طيار في الشركة، توصلا إلى اتفاق مبدئي بخصوص عقد جديد مدته أربع سنوات، واستمرت المفاوضات لأكثر من عام.

وسعت رابطة طياري الخطوط الجوية إلى سد فجوة في الأجور مع نظيراتها في الولايات المتحدة، وخاصة في أجور المبتدئين من الطيارين.

وعرضت شركة أير كندا زيادة أجور الملاحين الجويين بنسبة 4% سنوياً على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى زيادة مدفوعة مسبقاً في الأجور بنسبة 26% بالإضافة إلى مزايا أخرى، وفقاً لمصدر طلب عدم الكشف بدعوى مناقشة تفاصيل سرية متعلقة بالاتفاق.

ومن المتوقع أن تكلف الزيادة في التعويضات بنسبة 42%، خلال العقد الممتد لأربع سنوات، شركة أير كندا 1.9 مليار دولار كندي.

وقالت شارلين هودي، رئيسة المجلس التنفيذي لرابطة الطيارين الكنديين لطياري شركة أير كندا، في بيان، إنه «بعد عدة أسابيع متتالية من المفاوضات المكثفة على مدار الساعة، تم إحراز تقدم بخصوص العديد من المسائل الرئيسية بما فيها التعويضات والتقاعد وقواعد العمل».

ويتطلب الاتفاق موافقة أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

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