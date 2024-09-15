البحرين تدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

البحرين تدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر
التاريخ
9/15/2024 7:22:03 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة محاولة اغتيال فخامة الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، معبرة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية جزر القمر ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتمنياتها الشفاء العاجل لفخامة الرئيس، وللجمهورية ولشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
كلمات دالة
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