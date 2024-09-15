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البحرين تدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

9/15/2024 7:22:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستنكارها‭ ‬بشدة‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عثمان‭ ‬غزالي،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬جزر‭ ‬القمر‭ ‬المتحدة،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬تضامنها‭ ‬ووقوفها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جمهورية‭ ‬جزر‭ ‬القمر‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يستهدف‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس،‭ ‬وللجمهورية‭ ‬ولشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬دوام‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭.‬

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