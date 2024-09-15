وزارة التربية تفتح التسجيل للانتساب عن طريق المنازل
التاريخ
9/15/2024 7:22:02 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للدراسة بالانتساب عن طريق المنازل للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025، وذلك خلال الفترة بين 17 سبتمبر و1 أكتوبر 2024.
وأشارت إلى أنه على الراغبين في التسجيل زيارة موقع الوزارة الإلكتروني () ، والدخول إلى الرابط المخصص لإعلان التسجيل، للاطلاع على طريقة التسجيل وشروطه والتفاصيل الأخرى.
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