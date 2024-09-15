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وزارة التربية تفتح التسجيل للانتساب عن طريق المنازل

9/15/2024 7:22:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للدراسة‭ ‬بالانتساب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المنازل‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬و1‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬الإلكتروني () ،‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬الرابط‭ ‬المخصص‭ ‬لإعلان‭ ‬التسجيل،‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬التسجيل‭ ‬وشروطه‭ ‬والتفاصيل‭ ‬الأخرى‭.‬

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