سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في وسط إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬صاروخا‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬مفتوحة‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تبناها‭ ‬الحوثيون‭ ‬اليمنيون‭ ‬وتؤجج‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬التصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وتوعّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬الأحد‭ ‬الحوثيين‭ ‬بدفع‭ ‬‮«‬ثمن‭ ‬باهظ‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تبنيهم‭ ‬الهجوم‭. ‬

وسبق‭ ‬للحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬أعلنوا‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬ومسيّرات‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬كما‭ ‬يستهدفون‭ ‬سفنا‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬صاروخ‭ ‬أرض‭-‬أرض‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مفتوحة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ثانٍ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصاروخ‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬‮«‬فرط‭ ‬صوتي‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬يافا‮»‬،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دفاعات‭ ‬العدو‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬اعتراضه‭ ‬والتصدي‭ ‬له‮»‬‭. ‬

وأشادت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بإطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬مشددة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬لن‭ ‬يحظى‭ ‬بالأمن‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬عدوانه‭ ‬الوحشي‭ ‬على‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬أسامة‭ ‬حمدان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬بأنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬يظهر‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬حدودا‮»‬‭ ‬للدفاعات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بسقوط‭ ‬‮«‬بقايا‭ ‬صاروخ‭ ‬اعتراضي‮»‬‭ ‬شرق‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬بدون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬إصابات‭. ‬

وقبل‭ ‬سقوط‭ ‬الصاروخ،‭ ‬دوّت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وهرع‭ ‬العديدون‭ ‬إلى‭ ‬الملاجئ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأدى‭ ‬سقوط‭ ‬حطام‭ ‬من‭ ‬الصاروخ‭ ‬إلى‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬اللد‭ ‬بوسط‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بحسب‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬مرارا‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وفي‭ ‬20‭ ‬يوليو،‭ ‬أغار‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬غداة‭ ‬تبنّيهم‭ ‬هجوما‭ ‬بمسيّرة‭ ‬مفخّخة‭ ‬أوقع‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬

كما‭ ‬يستهدف‭ ‬الحوثيون‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬سفنا‭ ‬تجارية‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬اليمن‭ ‬يقولون‭ ‬إنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متجهة‭ ‬إليها‭. ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬شنّت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬ضربات‭ ‬مشتركة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬باتوا‭ ‬يستهدفون‭ ‬سفنا‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالبلدين‭. ‬

وتشهد‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تصعيدا‭ ‬عزز‭ ‬الخشية‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬إقليمي‭. ‬