فريتش تواجه جاديكي في نهائي ((جوادالاخارا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مكسيكو سيتي – (قنا): تأهلت البولندية ماجدالينا فريتش إلى المباراة النهائية لبطولة جوادالاخارا المكسيكية المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الفرنسية كارولين جارسيا بمجموعتين دون مقابل.
ففي الدور نصف النهائي نجحت فريتش، المصنفة الخامسة، في التغلب على جارسيا، المصنفة الرابعة، بواقع (7/6 و7/5)، في مباراة قوية استمرت ساعتين و6 دقائق.
وتواجه فريتش في المباراة النهائية الأسترالية أوليفيا جاديكي التي فازت على الكولومبية كاميلا أوسوريو بمجموعتين دون رد (6/2 و6/3).
وكانت اليونانية ماريا ساكاري أحرزت لقب بطولة جوادالاخارا للتنس العام الماضي، بعد فوزها على الأمريكية كارولين دولهيد بمجموعتين متتاليتين (7/5 و6/3).
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