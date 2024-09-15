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فريتش تواجه جاديكي في نهائي ((جوادالاخارا))

9/15/2024 7:21:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬تأهلت‭ ‬البولندية‭ ‬ماجدالينا‭ ‬فريتش‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬جوادالاخارا‭ ‬المكسيكية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬جارسيا‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

ففي‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬نجحت‭ ‬فريتش،‭ ‬المصنفة‭ ‬الخامسة،‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬جارسيا،‭ ‬المصنفة‭ ‬الرابعة،‭ ‬بواقع‭ (‬7/6‭ ‬و7‭/‬5‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬استمرت‭ ‬ساعتين‭ ‬و6‭ ‬دقائق‭.‬

وتواجه‭ ‬فريتش‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الأسترالية‭ ‬أوليفيا‭ ‬جاديكي‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬على‭ ‬الكولومبية‭ ‬كاميلا‭ ‬أوسوريو‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ (‬6/2‭ ‬و6‭/‬3‭).‬

وكانت‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬ساكاري‭ ‬أحرزت‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬جوادالاخارا‭ ‬للتنس‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬كارولين‭ ‬دولهيد‭ ‬بمجموعتين‭ ‬متتاليتين‭ (‬7/5‭ ‬و6‭/‬3‭).‬

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