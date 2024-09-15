تيبوغو ينحني أمام بيدناريك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بروكسل (بلجيكا) - (أ ف ب): انحنى البوتسواني ليتزلي تيبوغو الذي بات في أولمبياد باريس أول إفريقي يفوز بسباق 200م، أمام الأمريكي كيني بيدناريك الذي خرج منتصرا من لقاء بروكسل الذي شكل نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى.
وكان تيبوغو يبحث عن فوزه الخامس تواليا منذ تتويجه التاريخي في أولمبياد باريس، وذلك بعد فوزه بلقاءات لوزان وشورزو وزيوريخ وبريشيا، لكن بيدناريك الذي نال الفضية في العاصمة الفرنسية هذا الصيف، أوقف هذه السلسلة بعدما تفوق عليه يوم السبت في بروكسل بعدما سجل 19.67 ثانية، فيما اكتفى البوتسواني بالمركز الثاني بزمن قدره 19.80 ثانية. وجاء الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو ثالثا بزمن قدره 19.97 ثانية.
وقال تيبوغو بعد الهزيمة وحصول بيدناريك على مبلغ الثلاثين ألف دولار المخصص للفائز إنه «كان موسما جيدا لكن في الوقت ذاته كان موسما طويلا بالنسبة إلي. أردت الفوز بالماسة، لكن كان هناك الكثير من التقلبات بعد الألعاب الأولمبية».
وأوضح: «لم يكن من السهل المحافظة على التركيز. الكاميرات باتت مصوبة باتجاهي أكثر من السابق، لكن عليّ التركيز على نفسي. الآن هو وقت العودة إلى المنزل والحصول على قسط من الراحة».
أما الفائز بيدناريك فقال: «شعور رائع. كان موسما طويلا حقا. حصلت على الميدالية الفضية في باريس، حققت بعض الانتصارات خلال الموسم كما منيت ببعض الهزائم. لكن أن أتمكن من إنهاء الموسم بانتصار في نهائي الدوري الماسي فذلك يمنحني الكثير من الثقة للعام المقبل».
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