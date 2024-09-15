تيبوغو ينحني أمام بيدناريك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بروكسل‭ (‬بلجيكا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انحنى‭ ‬البوتسواني‭ ‬ليتزلي‭ ‬تيبوغو‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬أول‭ ‬إفريقي‭ ‬يفوز‭ ‬بسباق‭ ‬200م،‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬كيني‭ ‬بيدناريك‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬منتصرا‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬بروكسل‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭.‬

وكان‭ ‬تيبوغو‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬منذ‭ ‬تتويجه‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بلقاءات‭ ‬لوزان‭ ‬وشورزو‭ ‬وزيوريخ‭ ‬وبريشيا،‭ ‬لكن‭ ‬بيدناريك‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬أوقف‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬بعدما‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬19‭.‬67‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفى‭ ‬البوتسواني‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬19‭.‬80‭ ‬ثانية‭. ‬وجاء‭ ‬الدومينيكاني‭ ‬ألكسندر‭ ‬أوغاندو‭ ‬ثالثا‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬19‭.‬97‭ ‬ثانية‭.‬

وقال‭ ‬تيبوغو‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬وحصول‭ ‬بيدناريك‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬الثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬المخصص‭ ‬للفائز‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬موسما‭ ‬جيدا‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬كان‭ ‬موسما‭ ‬طويلا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭. ‬أردت‭ ‬الفوز‭ ‬بالماسة،‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التقلبات‭ ‬بعد‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬التركيز‭. ‬الكاميرات‭ ‬باتت‭ ‬مصوبة‭ ‬باتجاهي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬السابق،‭ ‬لكن‭ ‬عليّ‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نفسي‭. ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬وقت‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الفائز‭ ‬بيدناريك‭ ‬فقال‭: ‬‮«‬شعور‭ ‬رائع‭. ‬كان‭ ‬موسما‭ ‬طويلا‭ ‬حقا‭. ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬حققت‭ ‬بعض‭ ‬الانتصارات‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬كما‭ ‬منيت‭ ‬ببعض‭ ‬الهزائم‭. ‬لكن‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬بانتصار‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬فذلك‭ ‬يمنحني‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬للعام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬