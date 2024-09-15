بيرديتش قائد المنتخب التشيكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
براج - (د ب أ): أصبح التشيكي توماس بيرديتش الفائز بكأس ديفيز للتنس مرتين قائدا جديدا لمنتخب بلاده.
وسيخلف بيرديتش، البالغ من العمر 38 عاما، مواطنه ياروسلاف نافراتيل الذي قاد المنتخب التشيكي في كأس ديفيز لما يقرب من 20 عاما.
وقال بيرديتش وصيف الفائز ببطولة ويمبلدون 2010 في بيان أمس الأحد: «لقد عشت لحظات لا تنسى في مسيرتي في التنس خلال بطولة كأس ديفيز، لذلك لم أتردد للحظة في قبول العرض».
وساهم بيرديتش خلال مسيرته بكأس ديفيز التي استمرت 13 عاما، في فوز بلاده باللقب مرتين متتاليتين في عامي 2012 و2013.
وسيبدأ بيرديتش المهمة الجديدة في تصفيات العام المقبل، بعدما تذيل المنتخب التشيكي المجموعة الثانية في التصفيات هذا الأسبوع، ليفشل في التأهل للنهائيات التي ستقام في نوفمبر المقبل
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