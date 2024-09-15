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بيرديتش قائد المنتخب التشيكي

9/15/2024 7:21:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

براج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصبح‭ ‬التشيكي‭ ‬توماس‭ ‬بيرديتش‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬ديفيز‭ ‬للتنس‭ ‬مرتين‭ ‬قائدا‭ ‬جديدا‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭.‬

وسيخلف‭ ‬بيرديتش،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬38‭ ‬عاما،‭ ‬مواطنه‭ ‬ياروسلاف‭ ‬نافراتيل‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬المنتخب‭ ‬التشيكي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬لما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

وقال‭ ‬بيرديتش‭ ‬وصيف‭ ‬الفائز‭ ‬ببطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عشت‭ ‬لحظات‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز،‭ ‬لذلك‭ ‬لم‭ ‬أتردد‭ ‬للحظة‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬العرض‮»‬‭.‬

وساهم‭ ‬بيرديتش‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬بكأس‭ ‬ديفيز‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬13‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬بلاده‭ ‬باللقب‭ ‬مرتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2012‭ ‬و2013‭.‬

وسيبدأ‭ ‬بيرديتش‭ ‬المهمة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬بعدما‭ ‬تذيل‭ ‬المنتخب‭ ‬التشيكي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ليفشل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل




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