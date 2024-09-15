((الإمارات للدراجات)) يواصل انتصاراته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬وام‭): ‬واصل‭ ‬مارك‭ ‬هيرشي‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬اليوم‭ ‬أداءه‭ ‬المميز‭ ‬أثناء‭ ‬التحضير‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬زيوريخ‭ ‬بفوز‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬ميموريال‭ ‬بانتاني‭ ‬في‭ ‬تشيزيناتيكو‭ ‬بإيطاليا،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬الدراج‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬مقدمة‭ ‬المجموعة‭ ‬الصغيرة‭.‬

وظل‭ ‬مسار‭ ‬الـسباق‭ ‬البالغ‭ ‬195‭ ‬كم‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬تشيزينا‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬قام‭ ‬فيليبو‭ ‬بارونسيني‭ ‬بهجوم‭ ‬سريع‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬اللحاق‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الكيلومتر‭ ‬الأخير،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النهاية‭ ‬كانت‭ ‬سعيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهيرشي‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬للدراج‭ ‬هيرشي،‭ ‬حيث‭ ‬يستعد‭ ‬حالياً‭ ‬لسباق‭ ‬تروفيو‭ ‬ماتيوتي‭ ‬وطواف‭ ‬لوكسمبورج،‭ ‬وبذلك‭ ‬يرتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬انتصارات‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬إلى‭ ‬72‭ ‬انتصارا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬هيرشي‭ ‬إن‭ ‬السباق‭ ‬كان‭ ‬صعباً،‭ ‬لكننا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بارونشيني‭ ‬بهجوم‭ ‬مبكر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساعدنا‭ ‬كثيراً‭ ‬وحاولنا‭ ‬إبطاءه‭ ‬خلفنا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬لكنه‭ ‬لحق‭ ‬بنا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬ثم‭ ‬انطلقت‭ ‬مسرعاً،‭ ‬وتبعت‭ ‬الدراجين‭ ‬المنطلقين،‭ ‬واستفدت‭ ‬من‭ ‬الرياح‭ ‬المعاكسة‭ ‬لصالحي‭ ‬إنه‭ ‬حقاً‭ ‬شعور‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭.‬