((الإمارات للدراجات)) يواصل انتصاراته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (وام): واصل مارك هيرشي سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية اليوم أداءه المميز أثناء التحضير لبطولة العالم في زيوريخ بفوز آخر في ميموريال بانتاني في تشيزيناتيكو بإيطاليا، حيث تمكن الدراج البالغ من العمر 26 عاماً من الانطلاق نحو مقدمة المجموعة الصغيرة.
وظل مسار الـسباق البالغ 195 كم والذي بدأ في تشيزينا تحت سيطرة فريق الإمارات منذ البداية حتى قام فيليبو بارونسيني بهجوم سريع لم يتمكن أحد من اللحاق به حتى وصل إلى الكيلومتر الأخير، إلا أن النهاية كانت سعيدة بالنسبة لهيرشي الذي أنهى السباق في الصدارة.
ويمثل هذا الانتصار الفوز الخامس على التوالي للدراج هيرشي، حيث يستعد حالياً لسباق تروفيو ماتيوتي وطواف لوكسمبورج، وبذلك يرتفع إجمالي عدد انتصارات فريق الإمارات إلى 72 انتصارا في الموسم الحالي.
وقال هيرشي إن السباق كان صعباً، لكننا تمكنا من السيطرة عليه منذ البداية، حيث قام بارونشيني بهجوم مبكر، وهو ما ساعدنا كثيراً وحاولنا إبطاءه خلفنا بعد ذلك، لكنه لحق بنا في آخر 500 متر ثم انطلقت مسرعاً، وتبعت الدراجين المنطلقين، واستفدت من الرياح المعاكسة لصالحي إنه حقاً شعور رائع أن تستمر في تحقيق الفوز.
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