Monday, 16 September 2024 03:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميسوي وإداسا يسجلان أرقاما قياسية جديدة

9/15/2024 7:21:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬سجل‭ ‬العداءان‭ ‬الكيني‭ ‬برمين‭ ‬ميسوي‭ ‬والإثيوبية‭ ‬وركنيش‭ ‬إداسا‭ ‬رقمين‭ ‬قياسيين‭ ‬في‭ ‬فوزهما‭ ‬بسباقي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬سيدني‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

ووصل‭ ‬ميسوي‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬دار‭ ‬أوبرا‭ ‬سيدني‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و6‭ ‬دقائق‭ ‬و17‭ ‬ثانية‭ ‬بفارق‭ ‬46‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬مواطنه‭ ‬موسيس‭ ‬كبيت‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

وأنهى‭ ‬الكيني‭ ‬السباق‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقة‭ ‬و44‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الإثيوبي‭ ‬تشالو‭ ‬ديسو‭ ‬جالميسا‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬الكيني‭ ‬أيضا‭ ‬فيليكس‭ ‬كيبتو‭ ‬كيروا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬كسرت‭ ‬إداسا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬القديم‭ ‬حول‭ ‬مضمار‭ ‬سيدني‭ ‬الذي‭ ‬سجلته‭ ‬ستيلا‭ ‬بارسوسيو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬لتكمل‭ ‬الإثيوبيات‭ ‬اكتساح‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

وأنهت‭ ‬العداءة‭ (‬32‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بماراثون‭ ‬أوساكا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و21‭ ‬دقيقة‭ ‬و40‭ ‬ثانية‭ ‬متفوقة‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مواطنتيها‭ ‬روتي‭ ‬آجا‭ ‬وجوتيتوم‭ ‬جبريسليس‭ ‬اللتين‭ ‬سجلتا‭ ‬أيضا‭ ‬أرقاما‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭.‬

يشارك‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬سيدني‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬عداء‭ ‬يتسابقون‭ ‬حول‭ ‬هاربار‭ ‬سيتي‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬ساحة‭ ‬لأي‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬التحمل‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭.‬

والسباق‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬سباقات‭ ‬ماراثون‭ ‬طوكيو‭ ‬وبوسطن‭ ‬ولندن‭ ‬وبرلين‭ ‬وشيكاجو‭ ‬ونيويورك‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬سباقات‭ ‬الماراثون‭ ‬العالمية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬


MENAFN15092024000055011008ID1108676275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث