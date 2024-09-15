ميسوي وإداسا يسجلان أرقاما قياسية جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬سجل‭ ‬العداءان‭ ‬الكيني‭ ‬برمين‭ ‬ميسوي‭ ‬والإثيوبية‭ ‬وركنيش‭ ‬إداسا‭ ‬رقمين‭ ‬قياسيين‭ ‬في‭ ‬فوزهما‭ ‬بسباقي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬سيدني‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

ووصل‭ ‬ميسوي‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬دار‭ ‬أوبرا‭ ‬سيدني‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و6‭ ‬دقائق‭ ‬و17‭ ‬ثانية‭ ‬بفارق‭ ‬46‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬مواطنه‭ ‬موسيس‭ ‬كبيت‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

وأنهى‭ ‬الكيني‭ ‬السباق‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقة‭ ‬و44‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الإثيوبي‭ ‬تشالو‭ ‬ديسو‭ ‬جالميسا‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬الكيني‭ ‬أيضا‭ ‬فيليكس‭ ‬كيبتو‭ ‬كيروا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬كسرت‭ ‬إداسا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬القديم‭ ‬حول‭ ‬مضمار‭ ‬سيدني‭ ‬الذي‭ ‬سجلته‭ ‬ستيلا‭ ‬بارسوسيو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬لتكمل‭ ‬الإثيوبيات‭ ‬اكتساح‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

وأنهت‭ ‬العداءة‭ (‬32‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بماراثون‭ ‬أوساكا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و21‭ ‬دقيقة‭ ‬و40‭ ‬ثانية‭ ‬متفوقة‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مواطنتيها‭ ‬روتي‭ ‬آجا‭ ‬وجوتيتوم‭ ‬جبريسليس‭ ‬اللتين‭ ‬سجلتا‭ ‬أيضا‭ ‬أرقاما‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭.‬

يشارك‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬سيدني‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬عداء‭ ‬يتسابقون‭ ‬حول‭ ‬هاربار‭ ‬سيتي‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬ساحة‭ ‬لأي‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬التحمل‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭.‬

والسباق‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬سباقات‭ ‬ماراثون‭ ‬طوكيو‭ ‬وبوسطن‭ ‬ولندن‭ ‬وبرلين‭ ‬وشيكاجو‭ ‬ونيويورك‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬سباقات‭ ‬الماراثون‭ ‬العالمية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬



