ميسوي وإداسا يسجلان أرقاما قياسية جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): سجل العداءان الكيني برمين ميسوي والإثيوبية وركنيش إداسا رقمين قياسيين في فوزهما بسباقي الرجال والسيدات في ماراثون سيدني أمس الأحد.
ووصل ميسوي إلى خط النهاية على مشارف دار أوبرا سيدني في ساعتين و6 دقائق و17 ثانية بفارق 46 ثانية عن الرقم السابق الذي سجله مواطنه موسيس كبيت قبل عامين.
وأنهى الكيني السباق بفارق دقيقة و44 ثانية عن صاحب المركز الثاني الإثيوبي تشالو ديسو جالميسا بينما احتل الكيني أيضا فيليكس كيبتو كيروا المركز الثالث.
في هذه الأثناء، كسرت إداسا الرقم القياسي القديم حول مضمار سيدني الذي سجلته ستيلا بارسوسيو في عام 2019 بفارق ثلاث دقائق لتكمل الإثيوبيات اكتساح منصة التتويج.
وأنهت العداءة (32 عاما)، التي فازت بماراثون أوساكا في وقت سابق من العام، السباق في ساعتين و21 دقيقة و40 ثانية متفوقة بفارق كبير على مواطنتيها روتي آجا وجوتيتوم جبريسليس اللتين سجلتا أيضا أرقاما أفضل من الرقم القياسي السابق.
يشارك في ماراثون سيدني 24 ألف عداء يتسابقون حول هاربار سيتي وهي أكبر ساحة لأي نسخة من سباق التحمل الكلاسيكي الذي يقام في أستراليا.
والسباق في السنة الثانية من عملية تقييم من شأنها أن تسفر عن انضمامه إلى سباقات ماراثون طوكيو وبوسطن ولندن وبرلين وشيكاجو ونيويورك ضمن أبرز سباقات الماراثون العالمية اعتبارا من عام 2025.
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