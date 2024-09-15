أونيكاخا يتوج بكأس القارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سنغافورة - (أ ف ب): حصد أونيكاخا ملقة الاسباني لقب كأس القارات لكرة السلة «فيبا انتركونتيننتال» للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على جي ليغ يونايتد الأمريكي 75-60 أمس الأحد في المباراة النهائية في سنغافورة، فيما اكتفى الرياضي اللبناني بطل آسيا بالمركز الرابع.
ورفع أونيكاخا المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عدد ألقاب الأندية الاسبانية في المسابقة التي انطلقت عام 1965 إلى 11 لقباً، حيث يعد مواطنه ريال مدريد أكثر الأندية تتويجاً برصيد خمسة ألقاب آخرها عام 2015.
ولم يترك الفريق الاسباني مجالاً للمفاجآت فسيطر على اللقاء على نحو كامل، ووسع الفارق على نحو تدريجي في كل ربع منها، وتألق في صفوفه الأمريكيان ديلان أوستكوفسكي (15 نقطة) وتايلر كالينوسكي (13 نقطة)، وأضاف يانكوبا سيما 13 نقطة مع ست متابعات، بينما كان أفضل مسجل للفريق الأمريكي الآخر جوردان بودون 20 نقطة.
وفي لقاء تحديد المركز الثالث خسر الرياضي أمام تسمانيا جاك جامبرز الأسترالي 75-80 في مباراة بقيت متقاربة حتى لحظاتها الأخيرة.
وكان هايك غيوكشيان أفضل مسجل في المباراة وبالفريق اللبناني 19 نقطة إلى ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة، وأضاف زميله البوسني علم الدين كيكانوفيتش 16 نقطة وأمير سعود 14 نقطة.
كما شهدت المباراة عودة أفضل لاعب آسيوي وائل عرقجي للمشاركة مع فريقه وسجل 13 نقطة مع خمس متابعات وست تمريرات حاسمة.
في المقابل كان أفضل مسجل للفائز ويل ماغناي 19 نقطة إلى 7 متابعات، وأضاف دنغ ماجوك من جنوب السودان 13 نقطة.
وحلّ بيترو دي لواندا الانغولي بطل إفريقيا خامساً إثر تغلبه على كيمسا الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية 70-64.
وكان آبو غاكو أفضل مسجل بـ20 نقطة، وأضاف زميله المصري باتريك غاردنر 18 نقطة إلى عشر متابعات، والدولي العاجي سليمان دياباتي 15 نقطة إلى خمس متابعات وست تمريرات، وللفريق الأرجنتيني نيكولاس رومانو 13 نقطة.
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