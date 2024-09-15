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أونيكاخا يتوج بكأس القارات

9/15/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سنغافورة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حصد‭ ‬أونيكاخا‭ ‬ملقة‭ ‬الاسباني‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬‮«‬فيبا‭ ‬انتركونتيننتال‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬جي‭ ‬ليغ‭ ‬يونايتد‭ ‬الأمريكي‭ ‬75‭-‬60‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفى‭ ‬الرياضي‭ ‬اللبناني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭.‬

ورفع‭ ‬أونيكاخا‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عدد‭ ‬ألقاب‭ ‬الأندية‭ ‬الاسبانية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬عام‭ ‬1965‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬لقباً،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬مواطنه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أكثر‭ ‬الأندية‭ ‬تتويجاً‭ ‬برصيد‭ ‬خمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

ولم‭ ‬يترك‭ ‬الفريق‭ ‬الاسباني‭ ‬مجالاً‭ ‬للمفاجآت‭ ‬فسيطر‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬كامل،‭ ‬ووسع‭ ‬الفارق‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ربع‭ ‬منها،‭ ‬وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬الأمريكيان‭ ‬ديلان‭ ‬أوستكوفسكي‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬وتايلر‭ ‬كالينوسكي‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬يانكوبا‭ ‬سيما‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬متابعات،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬للفريق‭ ‬الأمريكي‭ ‬الآخر‭ ‬جوردان‭ ‬بودون‭ ‬20‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خسر‭ ‬الرياضي‭ ‬أمام‭ ‬تسمانيا‭ ‬جاك‭ ‬جامبرز‭ ‬الأسترالي‭ ‬75‭-‬80‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بقيت‭ ‬متقاربة‭ ‬حتى‭ ‬لحظاتها‭ ‬الأخيرة‭.‬

وكان‭ ‬هايك‭ ‬غيوكشيان‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وبالفريق‭ ‬اللبناني‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وسرقتين‭ ‬للكرة،‭ ‬وأضاف‭ ‬زميله‭ ‬البوسني‭ ‬علم‭ ‬الدين‭ ‬كيكانوفيتش‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وأمير‭ ‬سعود‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬عودة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬آسيوي‭ ‬وائل‭ ‬عرقجي‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬وسجل‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬متابعات‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬للفائز‭ ‬ويل‭ ‬ماغناي‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬متابعات،‭ ‬وأضاف‭ ‬دنغ‭ ‬ماجوك‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

وحلّ‭ ‬بيترو‭ ‬دي‭ ‬لواندا‭ ‬الانغولي‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬خامساً‭ ‬إثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬كيمسا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بطل‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬70-64‭.‬

وكان‭ ‬آبو‭ ‬غاكو‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬بـ20‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬زميله‭ ‬المصري‭ ‬باتريك‭ ‬غاردنر‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬متابعات،‭ ‬والدولي‭ ‬العاجي‭ ‬سليمان‭ ‬دياباتي‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬متابعات‭ ‬وست‭ ‬تمريرات،‭ ‬وللفريق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬رومانو‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬


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