جمال يقود برشلونة للفوز على جيرونا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جيرونا‭ (‬إسبانيا‭) - (‬رويترز‭): ‬سجل‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ليساعد‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬4-1‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ليحقق‭ ‬خامس‭ ‬انتصار‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬جمال‭ ‬هدفيه‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬30‭ ‬و37،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬الاستراحة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬اللمسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭. ‬وأحرز‭ ‬بيدري‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬البديل‭ ‬كريستيان‭ ‬ستواني‭ ‬هدف‭ ‬جيرونا‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭. ‬وأنهى‭ ‬برشلونة‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬فيران‭ ‬توريس‭ ‬ببطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬مباشرة‭ ‬إثر‭ ‬تدخل‭ ‬عنيف‭ ‬على‭ ‬ياسر‭ ‬أسبريا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭.‬

ويتصدر‭ ‬برشلونة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬جولات،‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وفياريال‭. ‬ويحتل‭ ‬جيرونا‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭.‬