إدخال المولد إلى العناية المشددة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): أُدخل لاعب نادي الشباب السعودي لكرة القدم الدولي فهد المولّد إلى العناية المشددة في دبي إثر سقوطه من شرفة منزله في الإمارة الإماراتية، على ما أفادت الخارجية السعودية ليل السبت الأحد، في حادث لم تتضح ملابساته بعد. وذكرت القنصلية السعودية في دبي في بيان على حسابها على منصة اكس «إشارة الى ما تم تداوله في وسائل الاعلام المختلفة بشأن اللاعب فهد المولّد، تود القنصلية العامة في دبي الافادة بانها تلقت بلاغا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي ظهر الخميس 12 سبتمبر».
وتابعت أنها «لا زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود القنصلية الايضاح بأن الحالة الصحية للاعب تخضع للمراقبة». وتعرض المولّد البالغ 30 عاما للحادث عقب مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، حيث شارك بديلا أمام إندونيسيا والصين. وذكر مكتب دبي الإعلامي نقلا عن القيادة العامة لشرطة دبي أنّ المولّد «سقط من شرفة منزله بالدور الثاني خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي».
وأضاف أن «الحالة الصحية للاعب تحت المراقبة حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي».
وقال نادي الشباب إنه أوفد رئيسه لدبي «للوقوف على الحالة الطبية» للاعب الذي انتقل إليه في 2022.
لكنّ صحيفة المدينة السعودية أفادت نقلا عما أسمته «مصادر مطَّلعة» بأنّ هناك «شبهةً جنائية» في الحادث.
MENAFN15092024000055011008ID1108676272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.