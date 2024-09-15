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إدخال المولد إلى العناية المشددة

9/15/2024 7:21:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أُدخل‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الدولي‭ ‬فهد‭ ‬المولّد‭ ‬إلى‭ ‬العناية‭ ‬المشددة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬إثر‭ ‬سقوطه‭ ‬من‭ ‬شرفة‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭ ‬الإماراتية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬ملابساته‭ ‬بعد‭. ‬وذكرت‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬‮«‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المختلفة‭ ‬بشأن‭ ‬اللاعب‭ ‬فهد‭ ‬المولّد،‭ ‬تود‭ ‬القنصلية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬الافادة‭ ‬بانها‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬بوقوع‭ ‬حادث‭ ‬للاعب‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬الخاص‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬زالت‭ ‬تتابع‭ ‬التحقيقات‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لشرطة‭ ‬دبي،‭ ‬كما‭ ‬تود‭ ‬القنصلية‭ ‬الايضاح‭ ‬بأن‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للاعب‭ ‬تخضع‭ ‬للمراقبة‮»‬‭. ‬وتعرض‭ ‬المولّد‭ ‬البالغ‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬للحادث‭ ‬عقب‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬بديلا‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والصين‭. ‬وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬دبي‭ ‬الإعلامي‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لشرطة‭ ‬دبي‭ ‬أنّ‭ ‬المولّد‭ ‬‮«‬سقط‭ ‬من‭ ‬شرفة‭ ‬منزله‭ ‬بالدور‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬قصيرة‭ ‬في‭ ‬دبي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للاعب‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬حيث‭ ‬يرقد‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مستشفيات‭ ‬دبي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬إنه‭ ‬أوفد‭ ‬رئيسه‭ ‬لدبي‭ ‬‮«‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬للاعب‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬2022‭.‬

لكنّ‭ ‬صحيفة‭ ‬المدينة‭ ‬السعودية‭ ‬أفادت‭ ‬نقلا‭ ‬عما‭ ‬أسمته‭ ‬‮«‬مصادر‭ ‬مطَّلعة‮»‬‭ ‬بأنّ‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬شبهةً‭ ‬جنائية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحادث‭.‬

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