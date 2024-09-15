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الاتحاد الكويتي يستقيل بسبب أحداث مباراة الكويت والعراق

9/15/2024 7:21:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تقدم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬باستقالته‭ ‬إثر‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لأعضائه‭ ‬عقد‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬العراقي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وجاء‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مضمون‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬رفعته‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بخصوص‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬فوضى‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬استقالة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬وتكليف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بالتكليف‭ ‬بدعوة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬للانعقاد‭ ‬لانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬لاستكمال‭ ‬مدة‭ ‬المجلس‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬‮«‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬قبول‭ ‬استقالة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬وتكليف‭ ‬د‭. ‬صالح‭ ‬ناصر‭ ‬المجروب‭ ‬القيام‭ ‬بمهامه،‭ ‬وقبول‭ ‬استقالة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬قد‭ ‬قرر‭ ‬بعيد‭ ‬المباراة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬بالأحداث‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المقبولة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬صاحبت‭ ‬اللقاء‭ ‬وأوقف‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬ومدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرضخ‭ ‬للهجمات‭ ‬والانتقادات‭ ‬التي‭ ‬طالته‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬حدب‭ ‬وصوب‭ ‬ويستقيل‭ ‬بكامل‭ ‬أعضائه‭.‬

وأعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بثه‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬الشديد‭ ‬للأحداث‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المباراة‮»‬،‭ ‬متوجها‭ ‬للجماهير‭ ‬الغفيرة‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬نتقدم‭ ‬منها‭ ‬بالاعتذار‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬معوقات‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬لانتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬بعيد‭ ‬نهاية‭ ‬المواجهة،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التنظيم‭ ‬والفوضى‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬المباراة‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬ربط‭ ‬التذاكر‭ ‬بأرقام‭ ‬المقاعد،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬تذاكر‭ ‬وحرمان‭ ‬عدد‭ ‬ممن‭ ‬يحملها‭ ‬من‭ ‬الدخول‭.‬

وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬صعبة‭ ‬وصلت‭ ‬فيها‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توفير‭ ‬مياه‭ ‬شرب‭ ‬للحضور،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬الإغماء‭ ‬والاختناق،‭ ‬وناشدت‭ ‬الجماهير‭ ‬المسؤولين‭ ‬تزويدها‭ ‬بالماء،‭ ‬بحسب‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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