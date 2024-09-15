هاتريك بنزيمة يقود الاتحاد لفوز ساحق على الوحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جدة - (د ب أ): قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الاتحاد إلى فوز ساحق على ضيفه الوحدة 7 1/، يوم أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي لكرة القدم.
وسجل بنزيمة ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق الثانية و46 و.89 وتناوب على تسجيل أهداف الاتحاد كل من حسام عوار في الدقيقة 13 وفابينيو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وفواز الصقور في الدقيقة 55 وصالح الشهري في الدقيقة .87
وسجل يوسف أمين هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 31.
ورفع الاتحاد رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن الهلال والاتفاق اللذين يحتلان
المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الوحدة عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.
وفي مباريات أخرى تغلب الشباب على القادسية 1/0 بينما تعادل الخلود مع العروبة 3/3.
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