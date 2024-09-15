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هاتريك بنزيمة يقود الاتحاد لفوز ساحق على الوحدة

9/15/2024 7:21:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جدة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قاد‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬فريقه‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الوحدة‭ ‬7‭ ‬1‭/‬،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬بنزيمة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الثانية‭ ‬و46‭ ‬و‭.‬89‭ ‬وتناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬أهداف‭ ‬الاتحاد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13‭ ‬وفابينيو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وفواز‭ ‬الصقور‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭ ‬وصالح‭ ‬الشهري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬87

وسجل‭ ‬يوسف‭ ‬أمين‭ ‬هدف‭ ‬الوحدة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭.‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬ليتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬المسابقة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬والاتفاق‭ ‬اللذين‭ ‬يحتلان‭
‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الوحدة‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬تغلب‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬القادسية‭ ‬1‭/‬0‭ ‬بينما‭ ‬تعادل‭ ‬الخلود‭ ‬مع‭ ‬العروبة‭ ‬3‭/‬3‭.‬


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