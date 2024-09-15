رونالدو يأمل في إضافة لقب قاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستهل‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬حملة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬تتويجه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬اللقب‭ ‬لمجموعته‭ ‬الفاخرة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمسابقة‭.‬

ويغيب‭ ‬رونالدو‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬بسبب‭ ‬وعكة‭ ‬صحية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬ناديه‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭).‬

قال‭: ‬‮«‬تعرض‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬إلى‭ ‬وعكة‭ ‬صحية‭ (‬عدوى‭ ‬فيروسية‭)‬،‭ ‬وبعد‭ ‬متابعة‭ ‬طبيب‭ ‬النادي‭ ‬لحالته‭ ‬تقرر‭ ‬حاجته‭ ‬للراحة‭ ‬وعدم‭ ‬مرافقة‭ ‬البعثة‭ ‬للسفر‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وانتهت‭ ‬محاولة‭ ‬رونالدو‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬لاحقا،‭ ‬ويستهل‭ ‬فريقه‭ ‬مشواره‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الشرطة‭ ‬بطل‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواسم‭. ‬وستكون‭ ‬الأندية‭ ‬السعودية‭ ‬مرشّحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬التعاقدات‭ ‬الباذخة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬فبعد‭ ‬قدوم‭ ‬رونالدو‭ (‬39‭ ‬عاما‭ ‬وصاحب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الخارقة‭)‬،‭ ‬مطلع‭ ‬2023،‭ ‬استُقدم‭ ‬أمثال‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يستفد‭ ‬منه‭ ‬كثيرا‭ ‬لإصابته‭.‬

24‭ ‬فريقا

ومع‭ ‬تغيّر‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬فريقاً،‭ ‬سيقام‭ ‬الدور‭ ‬الإقصائي‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بنظام‭ ‬التجمع‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬المرشحة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2034‭. ‬وسيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬تبلغ‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وتوزعّت‭ ‬الأندية‭ ‬الـ24‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب،‭ ‬بحيث‭ ‬تقام‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬الثماني،‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬ينفّذ‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭.‬

يواجه‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثمانية‭ ‬منافسين‭ ‬مختلفين‭ ‬داخل‭ ‬منطقته،‭ ‬بواقع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وأربع‭ ‬خارجها،‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

يتأهل‭ ‬أول‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬قبل‭ ‬تحوّل‭ ‬المنافسة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

الهلال‭ ‬للقب‭ ‬خامس‭ ‬

وبعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬يستهل‭ ‬قطب‭ ‬الرياض‭ ‬الآخر‭ ‬الهلال‭ ‬حملته‭ ‬لتعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬البالغ‭ ‬خمسة‭ ‬ألقاب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة،‭ ‬القياسية‭ ‬مع‭ ‬باختاكور‭ ‬الأوزبكي‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬بشكله‭ ‬السابق‭).‬

لكن‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ينتظر‭ ‬عودة‭ ‬نيمار‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬بركبته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬بعد‭ ‬قدومه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بصفقة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬

العين‭ ‬لتكرار‭ ‬الإنجاز‭ ‬

وتتركز‭ ‬الأنظار‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬الجميع‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بإحراز‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬2003،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬يوكوهاما‭ ‬ماريوس‭ ‬الياباني‭ ‬6-3‭ ‬بمجموع‭ ‬المباراتين‭.‬

يستقبل‭ ‬السد،‭ ‬الفريق‭ ‬القطري‭ ‬الوحيد‭ ‬المتوج‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد،‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬للفريقين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

ويلعب‭ ‬مواطنه‭ ‬الغرافة‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬استقلال‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬

ويستضيف‭ ‬استاد‭ ‬بونيودكور‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بين‭ ‬باختاكور،‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬مرة‭ ‬خامسة‭ ‬تواليا،‭ ‬والوصل‭ ‬الإماراتي‭.‬