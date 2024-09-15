رونالدو يأمل في إضافة لقب قاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو - (أ ف ب): يستهل النصر السعودي حملة البحث عن تتويجه الأول في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الساعي إلى إضافة اللقب لمجموعته الفاخرة، وذلك عندما يواجه الشرطة العراقي اليوم الإثنين في الجولة الأولى من منافسات النسخة الجديدة للمسابقة.
ويغيب رونالدو عن مباراة اليوم بسبب وعكة صحية بحسب ما أعلن ناديه الأحد على حسابه في «إكس» (تويتر سابقا).
قال: «تعرض قائد الفريق الأول كريستيانو رونالدو إلى وعكة صحية (عدوى فيروسية)، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم».
وانتهت محاولة رونالدو الأولى مع فريق العاصمة الرياض، في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي الذي أحرز اللقب لاحقا، ويستهل فريقه مشواره على أرض الشرطة بطل العراق في آخر ثلاثة مواسم. وستكون الأندية السعودية مرشّحة للمنافسة على اللقب، خصوصا بعد التعاقدات الباذخة التي أجرتها الموسم الماضي. فبعد قدوم رونالدو (39 عاما وصاحب أكثر من 900 هدف في مسيرته الخارقة)، مطلع 2023، استُقدم أمثال الفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد والبرازيلي نيمار إلى الهلال الذي لم يستفد منه كثيرا لإصابته.
24 فريقا
ومع تغيّر عدد المشاركين إلى 24 فريقاً، سيقام الدور الإقصائي بدءا من ربع النهائي بنظام التجمع في السعودية، المرشحة الوحيدة لاستضافة مونديال 2034. وسيحصل الفائز على جائزة تبلغ 12 مليون دولار أمريكي على الأقل.
وتوزعّت الأندية الـ24 على مجموعتين في منطقتي الشرق والغرب، بحيث تقام 12 مباراة في كل من الجولات الثماني، وهو نظام جديد ينفّذ للمرة الأولى في بطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.
يواجه كل فريق ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، حتى 19 فبراير 2025.
يتأهل أول ثمانية فرق من كل مجموعة إلى دور الـ16 المقرر في مارس، قبل تحوّل المنافسة بدءا من ربع النهائي إلى السعودية من 25 أبريل حتى 4 مايو 2025.
الهلال للقب خامس
وبعد سقوطه أمام العين في نصف النهائي، يستهل قطب الرياض الآخر الهلال حملته لتعزيز رقمه القياسي البالغ خمسة ألقاب، وذلك في مشاركته التاسعة عشرة، القياسية مع باختاكور الأوزبكي (بما في ذلك دوري أبطال آسيا بشكله السابق).
لكن الفريق الذي يحل على الريان القطري غدا الثلاثاء، لا يزال ينتظر عودة نيمار الذي تعرض لإصابة قوية بركبته مع منتخب بلاده، بعد قدومه العام الماضي بصفقة كبيرة من باريس سان جرمان الفرنسي.
العين لتكرار الإنجاز
وتتركز الأنظار على العين الذي فاجأ الجميع الموسم الماضي، بإحراز لقبه الثاني بعد الأول في 2003، على حساب يوكوهاما ماريوس الياباني 6-3 بمجموع المباراتين.
يستقبل السد، الفريق القطري الوحيد المتوج في 2011، على استاد هزاع بن زايد، في الظهور السابع عشر للفريقين في البطولة.
ويلعب مواطنه الغرافة المتأهل من الدور التمهيدي على أرض استقلال الإيراني في طهران.
ويستضيف استاد بونيودكور أول لقاء على الإطلاق بين باختاكور، المتوج بلقب الدوري المحلي مرة خامسة تواليا، والوصل الإماراتي.
MENAFN15092024000055011008ID1108676269