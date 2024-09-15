أرسنال يهزم توتنهام في عقر داره

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): عاد أرسنال بانتصار ثمين على جاره وغريمه التقليدي في شمال لندن توتنهام بالفوز عليه 1-0 أمس الأحد ضمن المرحلة الرابعة من بطولة إنجلترا لكرة القدم. وسجل المدافع البرازيلي غابريال ماغالايش هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية مستغلا ركنية في الدقيقة 64. والفوز هو الثالث لأرسنال هذا الموسم في 4 مباريات فرفع رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني مستغلا خسارة ليفربول المفاجئة على أرضه أمام نوتنغهام فوريست 0-1 يوم السبت. ويتخلف أرسنال عن مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية بفارق نقطتين قبل لقائهما المرتقب على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.
وخاض أرسنال المباراة في غياب لاعبين مؤثرين في خط وسطه هم قائده وصانع ألعابه النرويجي مارتن أوديغارد المصاب في كاحله خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية ولم تعرف مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن، وديكلان رايس بداعي الايقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد برايتون.
في المقابل، غاب عن توتنهام لاعب وسطه المالي إيف بيسوما بداعي الإصابة، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي ريشارليسون.
وعلى الرغم من استحواذ توتنهام بنسبة كبيرة على الكرة في مطلع المباراة (77 في المائة) لم يشكّل خطورة حقيقية على مرمى غريمه التقليدي في شمال لندن باستثناء محاولتين لجناحه السويدي ديان كوسيلفيسكي ومهاجمه دومينيك سولانكي في الدقائق العشر الأولى.
في المقابل، تصدى حارس توتنهام الايطالي غوغلييلمو فيكاريو لكرة رأسية خطيرة لمهاجم ارسنال الالماني كاي هافيرتس إثر عرضية من البرازيلي غابريال مارتينيلي (18). وكان الأداء سريعا من قبل الطرفين ما أدى إلى ارتكاب أخطاء فرفع الحكم البطاقة الصفراء 7 مرات في الشوط الأول بينها 5 للاعبي توتنهام.
وفي الشوط الثاني نجح أرسنال في افتتاح التسجيل عندما ارتقى المدافع البرازيلي غابريال فوق الجميع ليسدد كرة رأسية أتته من ركلة ركنية انبرى لها بوكايو ساكا (64).
وضغط توتنهام في محاولة لإدراك التعادل، لكن دفاع أرسنال بقيادة الثنائي الفرنسي وليام صليبا وغابريال وقف سدا منيعا لمحاولاته المتكررة.
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