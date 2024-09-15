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أرسنال يهزم توتنهام في عقر داره

9/15/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬أرسنال‭ ‬بانتصار‭ ‬ثمين‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬توتنهام‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إنجلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وسجل‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬ماغالايش‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬مستغلا‭ ‬ركنية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭. ‬والفوز‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬لأرسنال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ليرتقي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مستغلا‭ ‬خسارة‭ ‬ليفربول‭ ‬المفاجئة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬0‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬ويتخلف‭ ‬أرسنال‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬قبل‭ ‬لقائهما‭ ‬المرتقب‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وخاض‭ ‬أرسنال‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬لاعبين‭ ‬مؤثرين‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬وسطه‭ ‬هم‭ ‬قائده‭ ‬وصانع‭ ‬ألعابه‭ ‬النرويجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬المصاب‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬خلال‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬ولم‭ ‬تعرف‭ ‬مدة‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وديكلان‭ ‬رايس‭ ‬بداعي‭ ‬الايقاف‭ ‬بعد‭ ‬طرده‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬برايتون‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬توتنهام‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬المالي‭ ‬إيف‭ ‬بيسوما‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريشارليسون‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استحواذ‭ ‬توتنهام‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬المباراة‭ (‬77‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬لم‭ ‬يشكّل‭ ‬خطورة‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬باستثناء‭ ‬محاولتين‭ ‬لجناحه‭ ‬السويدي‭ ‬ديان‭ ‬كوسيلفيسكي‭ ‬ومهاجمه‭ ‬دومينيك‭ ‬سولانكي‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تصدى‭ ‬حارس‭ ‬توتنهام‭ ‬الايطالي‭ ‬غوغلييلمو‭ ‬فيكاريو‭ ‬لكرة‭ ‬رأسية‭ ‬خطيرة‭ ‬لمهاجم‭ ‬ارسنال‭ ‬الالماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ ‬إثر‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ (‬18‭). ‬وكان‭ ‬الأداء‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطرفين‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬أخطاء‭ ‬فرفع‭ ‬الحكم‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬7‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬للاعبي‭ ‬توتنهام‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬نجح‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬ارتقى‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‭ ‬ليسدد‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ ‬أتته‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ (‬64‭).‬

وضغط‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإدراك‭ ‬التعادل،‭ ‬لكن‭ ‬دفاع‭ ‬أرسنال‭ ‬بقيادة‭ ‬الثنائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬وليام‭ ‬صليبا‭ ‬وغابريال‭ ‬وقف‭ ‬سدا‭ ‬منيعا‭ ‬لمحاولاته‭ ‬المتكررة‭.‬

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