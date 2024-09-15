متعة ((الشراكة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أكد القناص الفرنسي الشاب كيليان مبابي أنه يتطور مباراة بعد الأخرى مع فريقه ريال مدريد منذ انضمامه إليه عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وأسهم مبابي في تحقيق ريال مدريد أول انتصار خارج ملعبه في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بالتغلب على مضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 2/صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة مساء السبت.
وسجل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي هدفي الفريق المدريدي في الدقيقتينن 58 و75 من ركلتي جزاء.
وقال مبابي: «في كل مباراة أفهم بشكل أفضل ما يحتاج إليه الفريق وزملائي والمدرب».
وأضاف: «لقد فهمنا أن المباراة ستكون صعبة وفي النهاية فزنا، لقد عانينا قليلا لأننا لعبنا ضد فريق جيد، علينا أن نواصل الفوز بالمزيد من المباريات للوصول إلى المكان الذي نريد الوصول إليه».
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن مبابي قوله: «محظوظ بالشراكة مع فينيسيوس جونيور.. نبحث عن بعضنا بعضا في التدريبات لصناعة هذه الشراكة ومساعدة الفريق».
وتابع: «إنه لاعب رائع وأنا سعيد باللعب معه في ريال مدريد، المهم هو الأهداف وليس من ينفذ ركلة الجزاء».
وعن ظهوره الأول بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قال هداف منتخب فرنسا: «سيكون مهما جدا، لقد أتيت إلى ريال مدريد للاستمتاع بهذا النوع من الأمسيات كما قلت في اليوم الأول، أنا في حالة تركيز، نريد الفوز في مباراتنا الأولى للبدء بشكل جيد لأن دوري الأبطال شهد تغييرات مع نظامه الجديد».
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