متعة ((الشراكة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬القناص‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشاب‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬أنه‭ ‬يتطور‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬الأخرى‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إليه‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية‭.‬

وأسهم‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بالتغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬

وسجل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬وكيليان‭ ‬مبابي‭ ‬هدفي‭ ‬الفريق‭ ‬المدريدي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتينن‭ ‬58‭ ‬و75‭ ‬من‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء‭.‬

وقال‭ ‬مبابي‭: ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬أفهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬الفريق‭ ‬وزملائي‭ ‬والمدرب‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فهمنا‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬فزنا،‭ ‬لقد‭ ‬عانينا‭ ‬قليلا‭ ‬لأننا‭ ‬لعبنا‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬جيد،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬الفوز‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬نريد‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬مبابي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬محظوظ‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭.. ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬بعضنا‭ ‬بعضا‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬لصناعة‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ومساعدة‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬رائع‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬باللعب‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬الأهداف‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬ينفذ‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬بقميص‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬قال‭ ‬هداف‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬مهما‭ ‬جدا،‭ ‬لقد‭ ‬أتيت‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأمسيات‭ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬أنا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تركيز،‭ ‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتنا‭ ‬الأولى‭ ‬للبدء‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لأن‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬شهد‭ ‬تغييرات‭ ‬مع‭ ‬نظامه‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬