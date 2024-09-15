Monday, 16 September 2024 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متعة ((الشراكة))

9/15/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬القناص‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشاب‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬أنه‭ ‬يتطور‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬الأخرى‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إليه‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية‭.‬

وأسهم‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بالتغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬

وسجل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬وكيليان‭ ‬مبابي‭ ‬هدفي‭ ‬الفريق‭ ‬المدريدي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتينن‭ ‬58‭ ‬و75‭ ‬من‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء‭.‬

وقال‭ ‬مبابي‭: ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬أفهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬الفريق‭ ‬وزملائي‭ ‬والمدرب‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فهمنا‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬فزنا،‭ ‬لقد‭ ‬عانينا‭ ‬قليلا‭ ‬لأننا‭ ‬لعبنا‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬جيد،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬الفوز‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬نريد‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬مبابي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬محظوظ‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭.. ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬بعضنا‭ ‬بعضا‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬لصناعة‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ومساعدة‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬رائع‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬باللعب‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬الأهداف‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬ينفذ‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬بقميص‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬قال‭ ‬هداف‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬مهما‭ ‬جدا،‭ ‬لقد‭ ‬أتيت‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأمسيات‭ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬أنا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تركيز،‭ ‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتنا‭ ‬الأولى‭ ‬للبدء‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لأن‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬شهد‭ ‬تغييرات‭ ‬مع‭ ‬نظامه‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

MENAFN15092024000055011008ID1108676267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث