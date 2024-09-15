الشيخ: بطولة قوية والملاعب أثرت في المستوى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصف‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬العام‭ ‬لبطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بالمرتفع‭ ‬والقوي‭.‬

وامتدح‭ ‬الشيخ‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬المشاركة‭ ‬كانت‭ ‬إيجابية،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ (‬أ‭) ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬وحسن‭ ‬ناصر‭ ‬وبين‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬كثيرا،‭ ‬والخبرة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬أعطت‭ ‬العمانيين‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬منتخبنا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبين‭ ‬الوطنيين‭ ‬يضمان‭ ‬عناصر‭ ‬تبشر‭ ‬بالخير‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه‭.‬

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬منحها‭ ‬قوة‭ ‬مضاعفة‭ ‬وضاعف‭ ‬من‭ ‬التحدي،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬شهدت‭ ‬بعض‭ ‬العراقيل‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬المنتخبات‭ ‬منها‭ ‬تأجيل‭ ‬المباريات‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني،‭ ‬وعدم‭ ‬جاهزية‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬تربتها‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب،‭ ‬وهذا‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬الفني‭.‬

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