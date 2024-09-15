الشيخ: بطولة قوية والملاعب أثرت في المستوى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصف الكابتن محمد الشيخ مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية المستوى الفني العام لبطولة المنتخبات العربية التي اختتمت مؤخرا في تونس بالمرتفع والقوي.
وامتدح الشيخ الأداء الذي قدمه منتخبنا في البطولة، وقال إن المشاركة كانت إيجابية، ولم يكن الفارق بين منتخبنا الوطني (أ) الذي ضم علي مرهون وحسن ناصر وبين المنتخب العماني الذي حصل على اللقب كثيرا، والخبرة هي التي أعطت العمانيين التفوق على منتخبنا، مؤكدا أن لاعبي المنتخبين الوطنيين يضمان عناصر تبشر بالخير بحسب وصفه.
ويرى مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية أن مشاركة المنتخب القطري في البطولة قد منحها قوة مضاعفة وضاعف من التحدي، غير أن البطولة شهدت بعض العراقيل التي من شأنها أثرت في مستويات المنتخبات منها تأجيل المباريات لليوم الثاني، وعدم جاهزية الملاعب التي تسببت تربتها في إصابة أكثر من لاعب، وهذا أثر في العطاء الفني.
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