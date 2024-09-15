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دعيج بن سلمان يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد بفوز المهر برادسيل

9/15/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬ دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل،‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬ المهر‭ ‬برادسيل‭ ‬لفريق‭ ‬ فكتوريس‭ ‬ريسنغ‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بفوزه‭ ‬بشوط‭ ‬كول‮
 Bar ‭ ‬ One ‭ ‬ Racing ‭ ‬ Flying ‭ ‬ Five ‭ ‬ Stakes
‬للفئة‭ ‬الأولى‭ ‬بقيادة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الفارسة‭ ‬المخضرمة‭ ‬هولي‭ ‬دويل‭ ‬لمسافة‭ ‬السرعة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬على‭ ‬الأرضية‭ ‬العشبية‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬لفريق‭ ‬فكتوريس‭ ‬يعتبر‭ ‬استمرارا‭ ‬لمسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتواصلة‭ ‬لرياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالاهتمام‭ ‬والمتابعة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لرياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬بفوز‭ ‬ المهر‭ ‬برادسيل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ملاك‭ ‬الخيل‭ ‬والفوز‭ ‬فيه‭ ‬يعتبر‭ ‬إنجازا‭ ‬مهما‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

مشيدًا‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬المهر
خلال‭ ‬المنافسة‭ ‬بالسباق،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وفريق‭ ‬فيكتوريس‭ ‬ريسنغ‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬القادمة‭.‬


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