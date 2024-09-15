دعيج بن سلمان يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد بفوز المهر برادسيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
هنأ الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المهر برادسيل لفريق فكتوريس ريسنغ ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد بفوزه بشوط كول
Bar One Racing Flying Five Stakes
للفئة الأولى بقيادة موفقة من الفارسة المخضرمة هولي دويل لمسافة السرعة 1000 متر على الأرضية العشبية.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة أن الإنجاز الجديد لفريق فكتوريس يعتبر استمرارا لمسيرة الإنجازات المتواصلة لرياضة الفروسية في مملكة البحرين بفضل ما تحظى به من رعاية متواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيدا في الوقت ذاته بالاهتمام والمتابعة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرياضة الفروسية في مملكة البحرين.
كما رفع أسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي بفوز المهر برادسيل، مشيرا إلى ما يحظى به السباق من اهتمام كبير من ملاك الخيل والفوز فيه يعتبر إنجازا مهما لمملكة البحرين.
مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي ظهر عليه المهر
خلال المنافسة بالسباق، معربًا عن أمنياته بدوام التوفيق لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وفريق فيكتوريس ريسنغ في المنافسات القادمة.
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