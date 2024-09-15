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اليوم فتح باب الترشح لمجلس إدارة نادي البحرين للتنس

9/15/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬ويستمر‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬الطلبات‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

ووجه‭ ‬النادي‭ ‬الدعوة‭ ‬للأعضاء‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الترشح‭ ‬ممن‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬الشروط‭ ‬بالتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬كتابي‭ ‬مزكى‭ ‬من‭ ‬عضوين‭ ‬عاملين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المحددة‭ ‬لذلك،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استيفاء‭ ‬جميع‭ ‬الموافقات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬بالنادي‭ ‬وذلك‭ ‬لاعتماد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وإجراء‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬والتصويت‭.‬

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