اليوم فتح باب الترشح لمجلس إدارة نادي البحرين للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن نادي البحرين للتنس عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، اعتبارا من صباح اليوم الاثنين ويستمر النادي في قبول الطلبات حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024.
ووجه النادي الدعوة للأعضاء الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط بالتقدم بطلب كتابي مزكى من عضوين عاملين من أعضاء النادي خلال الفترة المحددة لذلك، وبعد أن يتم استيفاء جميع الموافقات من قبل الهيئة العامة للرياضة، سيتم الإعلان في وقت لاحق عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بالنادي وذلك لاعتماد التقارير المالية والإدارية وإجراء عملية الاقتراع والتصويت.
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