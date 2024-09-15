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اتحاد كرة القدم يوقع اتفاقية تصوير مباريات الموسم 2024-2025

9/15/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبرم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اتفاقية‭ ‬تصوير‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ teal ‭ ‬ flamingo ‭ ‬ studios ؛‭ ‬لتتولى‭ ‬الشركة‭ ‬بموجبها‭ ‬عملية‭ ‬التصوير‭ ‬لمباريات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمسابقات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬آلية‭ ‬معينة‭ ‬للبث‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيلها‭ ‬لاحقًا‭.‬

ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الشركة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬استمرار‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لإبراز‭ ‬مسابقاته،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬اللعبة‭ ‬الشعبية‭ ‬الأولى‭ ‬عالميًا‭ ‬ومحليًا،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬النقل‭ ‬المباشر‭ ‬للمنافسات‭ ‬الكروية‭.‬

وقال‭ ‬الزعبي‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبراز‭ ‬المنجزات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬لمسابقاته،‭ ‬لما‭ ‬لكرة‭
‬القدم‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬وأثر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التصوير‭ ‬لمباريات‭ ‬المنتخبات‭ ‬والمسابقات‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬يأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬للنجاحات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المسابقات،‭ ‬مثنيًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬شركة‭ ‬ teal ‭ ‬ flaming ‭ ‬ studios
‬في‭ ‬تقديم‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المختلفة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬بأدوات‭ ‬وأساليب‭ ‬احترافية‭.‬

ولفت‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬170‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬لبث‭ ‬المباريات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الآلية‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

وعبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ teal ‭ ‬ flamingo ‭ ‬ studios ،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬ونقلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬النقل‭ ‬المباشر،‭ ‬سواء‭ ‬لمباريات‭ ‬المنتخبات‭ ‬أو‭ ‬مسابقتي‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭.‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ teal ‭ ‬ flamingo ‭ ‬ studios ‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬وفخر‭ ‬الشركة‭ ‬للعمل‭ ‬سويًا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬مباريات‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬وتحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬واسعين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوسط‭ ‬الرياضي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬ستسخر‭ ‬إمكاناتها‭ ‬كافة؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إظهار‭ ‬التصوير‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير،‭ ‬منوهًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بالتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الإعلامي‭ ‬الذي‭ ‬سيلعبه‭ ‬النقل‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬للمباريات‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬المميز‭ ‬لمسابقات‭ ‬الاتحاد،‭ ‬عبر‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬وتحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬واسعين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوسط‭ ‬الرياضي‭.‬


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