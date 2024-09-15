اتحاد كرة القدم يوقع اتفاقية تصوير مباريات الموسم 2024-2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبرم الاتحاد البحريني لكرة القدم اتفاقية تصوير مباريات المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية للموسم الرياضي 2024-2025، مع شركة teal flamingo studios ؛ لتتولى الشركة بموجبها عملية التصوير لمباريات المنتخبات الوطنية، والمسابقات التي ينظمها الاتحاد، وفي مقدمتها كأس جلالة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز، وذلك على حسب آلية معينة للبث سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقًا.
ووقع الاتفاقية من جانب الاتحاد البحريني لكرة القدم الأمين العام للاتحاد راشد الزعبي، ومن جانب الشركة الشيخ عبدالله بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقر الاتحاد بالرفاع.
وفي تصريح له بمناسبة توقيع الاتفاقية، أكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي استمرار عمل الاتحاد وفق خطة متكاملة لإبراز مسابقاته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، وخصوصًا أن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى عالميًا ومحليًا، وهو أمر يحتم على الاتحاد العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في عالم النقل المباشر للمنافسات الكروية.
وقال الزعبي إن الاتحاد حريص على تكثيف الجهود من أجل إبراز المنجزات الفنية والإدارية لمسابقاته، لما لكرة
القدم من دور مهم وأثر في تعزيز مكانة المملكة على جميع الأصعدة، مؤكدًا أن التوقيع على اتفاقية التصوير لمباريات المنتخبات والمسابقات في مقدمتها كأس جلالة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز خلال الموسم الحالي يأتي استكمالاً للنجاحات المختلفة التي تحققت خلال السنوات الماضية على مستوى المسابقات، مثنيًا في هذا الإطار على جهود شركة teal flaming studios
في تقديم سبل التعاون المختلفة مع الاتحاد، وما تتميز به خبرة كبيرة ومتميزة في مجال الإنتاج التلفزيوني بأدوات وأساليب احترافية.
ولفت الزعبي إلى أن الاتفاقية تنص على تصوير ما لا يقل عن 170 مباراة في الموسم، على أن تقوم الشركة بالتنسيق لبث المباريات، على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بذلك في وقت لاحق.
وعبر الأمين العام عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة teal flamingo studios ، مؤكدًا أنها تشكل إضافة ونقلة مهمة في النقل المباشر، سواء لمباريات المنتخبات أو مسابقتي كأس جلالة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز.
بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة teal flamingo studios الشيخ عبدالله بن حمد بن أحمد آل خليفة، عن اعتزاز وفخر الشركة للعمل سويًا مع الاتحاد البحريني لكرة القدم، وخصوصًا في تصوير مباريات المسابقات التي ينظمها الاتحاد وتحظى بمتابعة واهتمام واسعين من قبل الوسط الرياضي.
وأشار إلى أن الشركة ستسخر إمكاناتها كافة؛ من أجل إظهار التصوير وفق أفضل المعايير، منوهًا في هذا الإطار بالتعاون الكبير الذي أبداه المسؤولون في بيت الكرة البحرينية.
وأوضح في ختام تصريحه أهمية الدور الإعلامي الذي سيلعبه النقل المباشر على للمباريات في التسويق المميز لمسابقات الاتحاد، عبر مضاعفة الجهود من أجل تقديم خدمة مميزة على جميع المستويات وتحظى بمتابعة واهتمام واسعين من قبل الوسط الرياضي.
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