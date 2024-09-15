عسكر يستعرض مع سهيل بن بطي استعدادات دورة الألعاب المدرسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

زار‭ ‬الشيخ‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬بطي‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬التنمية‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬الرياضي‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬المدرسي‭ ‬والجامعي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬زار‭ ‬المقر‭ ‬الجديد‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬بضاحية‭ ‬السيف‭.‬

واستقبل‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الوفد‭ ‬الإماراتي‭ ‬بحضور‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬اسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للدورة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

ورحب‭ ‬عسكر‭ ‬بالضيوف‭ ‬ثم‭ ‬قدم‭ ‬إسحاقي‭ ‬شرحا‭ ‬موجزا‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬لجنة‭ ‬المتطوعين‭ ‬واللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬واستعرض‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬ستقدمها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للضيوف‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬لغاية‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬برعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬إسحاقي‭ ‬لمحة‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الإقامة‭ ‬والمواصلات‭ ‬والملاعب‭ ‬وكافة‭ ‬المرافق‭ ‬الأخرى،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬جدد‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬ترحيبه‭ ‬بالوفد‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشقيق‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬بطي‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬الجاد‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬لإبراز‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تعكس‭ ‬التزامًا‭ ‬عاليًا‭ ‬بالتميز‭. ‬ونثق‭ ‬بأن‭ ‬استضافتنا‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬ستكون‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬إنجازات‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬بطي‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬عمق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الرياضة‭ ‬والتنمية‭ ‬الرياضية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالاستعدادات‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬ما‭ ‬شهدناه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬وتدريبات‭ ‬دقيقة‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬جدية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬نسخة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭. ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬حدث‭ ‬رياضي،‭ ‬بل‭ ‬منصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وإبراز‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‮»‬‭.‬