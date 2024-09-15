عسكر يستعرض مع سهيل بن بطي استعدادات دورة الألعاب المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
زار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأمين عام اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي والوفد المرافق، زار المقر الجديد للجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) بضاحية السيف.
واستقبل د. عبدالرحمن صادق عسكر الوفد الإماراتي بحضور علي عيسى اسحاقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة وعدد من رؤساء اللجان العاملة في الدورة.
ورحب عسكر بالضيوف ثم قدم إسحاقي شرحا موجزا عن جهود لجنة المتطوعين واللجنة الفنية واستعرض كافة الخدمات التي ستقدمها اللجنة التنفيذية للضيوف خلال الحدث الذي سيقام على أرض المملكة من 23 لغاية 31 أكتوبر 2024 برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
كما قدم إسحاقي لمحة عامة عن المراحل الأخيرة من الجاهزية التنظيمية التي تشمل الإقامة والمواصلات والملاعب وكافة المرافق الأخرى، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تنظيم الدورة التي تقام لأول مرة بأفضل صورة ممكنة.
وبهذه المناسبة جدد د. عبدالرحمن صادق عسكر ترحيبه بالوفد الإماراتي الشقيق برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم مؤكدا حرص مملكة البحرين على الاستعداد الجاد لهذا الحدث الدولي الذي يقام تحت الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وقال: «نحن أمام فرصة مميزة لإبراز قدرة مملكة البحرين على تنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، والجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية تعكس التزامًا عاليًا بالتميز. ونثق بأن استضافتنا لدورة الألعاب المدرسية الدولية ستكون إضافة نوعية إلى سجل إنجازات المملكة».
من جانبه، أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عمق التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات في مجالات الرياضة والتنمية الرياضية، مشيدًا بالاستعدادات الشاملة التي تقوم بها البحرين لاستضافة هذا الحدث. وقال: «ما شهدناه اليوم من تنظيم وتدريبات دقيقة يؤكد على جدية البحرين في تقديم نسخة متميزة من دورة الألعاب المدرسية الدولية. هذه البطولة ليست مجرد حدث رياضي، بل منصة لتعزيز التعاون بين دول المنطقة وإبراز قدرات الشباب في المجال الرياضي».
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