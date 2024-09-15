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أنشيلوتي: نستحق الفوز

9/15/2024 7:21:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬بتحقيق‭ ‬فريقه‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بالتغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬

سجل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬وكيليان‭ ‬مبابي‭ ‬هدفي‭ ‬الفريق‭ ‬المدريدي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬58‭ ‬و75‭ ‬من‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء‭.‬

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬قد‭ ‬تعثر‭ ‬بتعادلين‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬ولاس‭ ‬بالماس‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭ ‬ليفقد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭.‬

ورغم‭ ‬فوزه‭ ‬فإن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬واجه‭ ‬صعوبة‭ ‬بالغة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬الذي‭ ‬عانده‭ ‬الحظ‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الشوطين‭ ‬حيث‭ ‬تصدى‭ ‬القائم‭ ‬والعارضة‭ ‬لثلاث‭ ‬فرص‭ ‬للثنائي‭ ‬لوكا‭ ‬سوزيتش‭ ‬وشيرالدو‭ ‬بيكر‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬لأن‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬بدء‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬معقدة‭ ‬وربما‭ ‬لم‭ ‬نستحق‭ ‬الفوز‭ ‬لأن‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية،‭ ‬لكننا‭ ‬تحملنا‭ ‬وعانينا‭ ‬والتزمنا،‭ ‬أثمّن‭ ‬ذلك‭ ‬كثيرا،‭ ‬إن‭ ‬تضحيات‭ ‬فريق‭ ‬بهذه‭ ‬الجودة‭ ‬أمر‭ ‬يصعب‭ ‬العثور‭ ‬عليه،‭ ‬وقد‭ ‬وجدناه‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬بأفضل‭ ‬حالاتنا،‭ ‬لكن‭ ‬اللاعبين‭ ‬يتحسنون‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي،‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬لأن‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬بدء‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وهي‭ ‬سلسلة‭ ‬طويلة،‭ ‬عندما‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬فإن‭ ‬إيجاد‭ ‬التوازن‭ ‬معقد‭ ‬جدا،‭ ‬إن‭ ‬عمل‭ ‬لاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬اليوم،‭ ‬مودريتش‭ ‬وفالفيردي‭ ‬وأردا‭ ‬جولر‭ ‬كان‭ ‬جيدا‭ ‬جدا‭ ‬وأثمّنه‭ ‬بشدة‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬عن‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬أغادر‭ ‬وأنا‭ ‬راض‭ ‬جدا،‭ ‬لكن‭ ‬سنمارس‭ ‬النقد‭ ‬الذاتي‭ ‬اللازم‭ ‬للتحسين،‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬لإجراء‭ ‬تقييم‭ ‬نقدي‭ ‬لما‭ ‬لم‭ ‬يسر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬الأهم‮»‬‭.‬

وانتقل‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬أراه‭ ‬أكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬ونضارة،‭ ‬إنه‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬الكرة،‭ ‬وهو‭ ‬يتحسن‭ ‬كثيرا‭ ‬وقد‭ ‬أعجبني‭ ‬أسلوبه‭ ‬في‭ ‬اللعب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬ينسجم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‮»‬‭.‬

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