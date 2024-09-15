أنشيلوتي: نستحق الفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن سعادته البالغة بتحقيق فريقه أول انتصار خارج ملعبه في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بالتغلب على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2/صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
سجل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي هدفي الفريق المدريدي في الدقيقتين 58 و75 من ركلتي جزاء.
وكان الفريق الملكي قد تعثر بتعادلين خارج ملعبه أمام ريال مايوركا ولاس بالماس في أول أربع جولات ليفقد أربع نقاط مبكرا في مشواره للدفاع عن اللقب.
ورغم فوزه فإن ريال مدريد واجه صعوبة بالغة أمام ريال سوسيداد الذي عانده الحظ كثيرا على مدار الشوطين حيث تصدى القائم والعارضة لثلاث فرص للثنائي لوكا سوزيتش وشيرالدو بيكر.
وقال أنشيلوتي: «نحن سعداء للغاية لأن المهم هو بدء هذه السلسلة من المباريات بشكل جيد».
وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: «كانت مباراة معقدة وربما لم نستحق الفوز لأن ريال سوسيداد لعب بشكل جيد للغاية، لكننا تحملنا وعانينا والتزمنا، أثمّن ذلك كثيرا، إن تضحيات فريق بهذه الجودة أمر يصعب العثور عليه، وقد وجدناه اليوم».
وأضاف: «نحن لسنا بأفضل حالاتنا، لكن اللاعبين يتحسنون كثيرا على المستوى الفردي، نحن سعداء للغاية لأن المهم هو بدء هذه السلسلة من المباريات بشكل جيد، وهي سلسلة طويلة، عندما تفتقر إلى أربعة من لاعبي الوسط فإن إيجاد التوازن معقد جدا، إن عمل لاعبي الوسط الذين لعبوا اليوم، مودريتش وفالفيردي وأردا جولر كان جيدا جدا وأثمّنه بشدة».
ونقل الموقع الرسمي للنادي الملكي عن أنشيلوتي قوله: «أغادر وأنا راض جدا، لكن سنمارس النقد الذاتي اللازم للتحسين، هذه المباراة فرصة كبيرة بالنسبة إلينا لإجراء تقييم نقدي لما لم يسر على ما يرام، ولكن مع ثلاث نقاط أخرى في الترتيب، وهذا هو الشيء الأهم».
وانتقل أنشيلوتي للحديث عن نجمه الفرنسي كيليان مبابي، وقال: «أراه أكثر نشاطا ونضارة، إنه خطير جدا مع الكرة، وهو يتحسن كثيرا وقد أعجبني أسلوبه في اللعب، إلى جانب ذلك، ينسجم بشكل جيد مع فينيسيوس جونيور».
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