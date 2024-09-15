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فان دايك يطالب بطي صفحة الخسارة

9/15/2024 7:21:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعترف‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬ديك،‭ ‬قائد‭ ‬ليفربول،‭ ‬بأن‭ ‬الهزيمة‭ ‬الصادمة،‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬الفريق‭ ‬صفر‭/‬1‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بمثابة‭ ‬اختبار‭ ‬للواقع‭ ‬لفريق‭ ‬لديه‭ ‬تطلعات‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وجاءت‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة‭ ‬الموجعة‭ ‬لتعرقل‭ ‬انطلاقة‭ ‬ليفربول،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬بالمسابقة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مديره‭ ‬الفني‭ ‬الهولندي‭ ‬أرني‭ ‬سلوت،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المسؤولية‭ ‬خلفا‭ ‬للألماني‭ ‬يورجن‭ ‬كلوب‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬لليفربول‭ ‬أمام‭ ‬نوتينجهام‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬آنفيلد‭)‬،‭ ‬معقل‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1969،‭ ‬فيما‭ ‬شدد‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الهزيمة‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بمثابة‭ ‬تذكير‭ ‬بضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عليها‭ ‬الفريق‭.‬

وقال‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نريد‭ ‬حدوثه‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نغير‭ ‬هذا‭ ‬ونجعل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬أفضل‭ ‬لبقية‭ ‬الموسم،‭ ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬تحقيق‭ ‬أشياء‭ ‬فإن‭ ‬التباين‭ ‬بين‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬لعبناها‭ ‬كبير‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬قائد‭ ‬ليفربول‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نغير‭ ‬الأمور‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وسوف‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬محور‭ ‬اهتمامنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

ويمتلك‭ ‬ليفربول‭ ‬فرصة‭ ‬سريعة‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأمور‭ ‬عندما‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬لمواجهة‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭.‬

واختتم‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يشعرون‭ ‬بخيبة‭ ‬الأمل‭ ‬ولكننا‭ ‬نذكر‭ ‬أنفسنا‭ ‬أيضا‭ ‬بأن‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تنتظرنا‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

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