غوارديولا يشيد بمدرب برنتفورد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مانشستر (إنجلترا) - (رويترز): أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالطريقة التي لعب بها برنتفورد أمام حامل اللقب وسبب قلقا مبكرا لفريقه قبل أن يعود صاحب الضيافة في النتيجة بثنائية إرلينج هالاند ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وهاجم الفريق الزائر بقيادة المدرب توماس فرانك سيتي منذ البداية ليهز الشباك بعد 22 ثانية فقط، وهو أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، قبل أن يضمن هالاند الفوز 2-1.
لكن برنتفورد تسبب في مشاكل كبيرة لمانشستر سيتي في الشوط الأول عبر الهجمات المرتدة قبل أن يجري غوارديولا تغييرات بين الشوطين أجبرت الزوار على التراجع إلى نصف ملعبهم.
وقال غوارديولا: «أنا من أشد المعجبين بتوماس فرانك. لا أتذكر أنني شاهدت خلال ثماني أو تسع سنوات فريقا يلعب بهذه الطريقة. ساندنا الحظ في الهدف الأول لهالاند بعدما أبدلت الكرة اتجاهها لأنهم استحقوا التقدم 1-صفر». وأضاف: «عانينا كثيرا لضبط توقيت التسديد أو الضغط. ساندنا الحظ في التسجيل لكن في الشوط الثاني كنا أفضل وربما كنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف».
وأضاف غوارديولا أن هذه بالضبط نوعية المباريات التي يحتاج إليها مانشستر سيتي لتذكيره بمدى صعوبة الدوري، مشيرا إلى أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتولى فرانك تدريب أحد الأندية الكبيرة في أوروبا.
وتابع: «الناس يقولون إن مانشستر سيتي قوي للغاية لكن الدوري الإنجليزي الممتاز صعب جدا. وكان اليوم دليلا ملموسا. أرفع القبعة للاعبي فريقي بعد العودة في النتيجة. أفضل الفوز بهذه الطريقة بدلا من الفوز بأربعة أو خمسة أهداف دون رد. نحن بحاجة إلى ذل».
وبالنسبة إلى برنتفورد، كانت هذه فرصة ذهبية للتقدم إلى المراكز الأربعة الأولى لكنه الآن يتأخر بنقطتين عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الرابع الذي تغلب على ليفربول 1-صفر في آنفيلد.
وقال فرانك: «أشعر بإحباط شديد لأننا لم نحصل على شيء من هذه المباراة لكنني في الوقت نفسه فخور للغاية».
وأضاف المدرب الدنماركي: «أول 25 دقيقة كانت رائعة كنا أفضل من مانشستر سيتي. في الشوط الثاني، كانوا أكثر سيطرة وجعلوا الأمور صعبة. كنا نستحق الخروج بنقطة. نادرا ما تأتي الفرق إلى هنا وتقول ذلك. أحترم بيب غوارديولا كثيرا ويرجع ذلك إلى التغييرات التي أجراها بين الشوطين».
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