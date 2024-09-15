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غوارديولا يشيد بمدرب برنتفورد

9/15/2024 7:21:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬إنجلترا‭) - (‬رويترز‭): ‬أشاد‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬بها‭ ‬برنتفورد‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وسبب‭ ‬قلقا‭ ‬مبكرا‭ ‬لفريقه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬صاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بثنائية‭ ‬إرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬ويتصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وهاجم‭ ‬الفريق‭ ‬الزائر‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬توماس‭ ‬فرانك‭ ‬سيتي‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬ليهز‭ ‬الشباك‭ ‬بعد‭ ‬22‭ ‬ثانية‭ ‬فقط،‭ ‬وهو‭ ‬أسرع‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬هالاند‭ ‬الفوز‭ ‬2‭-‬1‭.‬

لكن‭ ‬برنتفورد‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬كبيرة‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬غوارديولا‭ ‬تغييرات‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬أجبرت‭ ‬الزوار‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬ملعبهم‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬المعجبين‭ ‬بتوماس‭ ‬فرانك‭. ‬لا‭ ‬أتذكر‭ ‬أنني‭ ‬شاهدت‭ ‬خلال‭ ‬ثماني‭ ‬أو‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬فريقا‭ ‬يلعب‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭. ‬ساندنا‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لهالاند‭ ‬بعدما‭ ‬أبدلت‭ ‬الكرة‭ ‬اتجاهها‭ ‬لأنهم‭ ‬استحقوا‭ ‬التقدم‭ ‬1‭-‬صفر‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬عانينا‭ ‬كثيرا‭ ‬لضبط‭ ‬توقيت‭ ‬التسديد‭ ‬أو‭ ‬الضغط‭. ‬ساندنا‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬كنا‭ ‬أفضل‭ ‬وربما‭ ‬كنا‭ ‬نستحق‭ ‬تسجيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬غوارديولا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬بالضبط‭ ‬نوعية‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬لتذكيره‭ ‬بمدى‭ ‬صعوبة‭ ‬الدوري،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬فقط‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬فرانك‭ ‬تدريب‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬قوي‭ ‬للغاية‭ ‬لكن‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬صعب‭ ‬جدا‭. ‬وكان‭ ‬اليوم‭ ‬دليلا‭ ‬ملموسا‭. ‬أرفع‭ ‬القبعة‭ ‬للاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭. ‬أفضل‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بأربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذل‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬برنتفورد،‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬لكنه‭ ‬الآن‭ ‬يتأخر‭ ‬بنقطتين‭ ‬عن‭ ‬نوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬آنفيلد‭.‬

وقال‭ ‬فرانك‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بإحباط‭ ‬شديد‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬لكنني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬فخور‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الدنماركي‭: ‬‮«‬أول‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬كانت‭ ‬رائعة‭ ‬كنا‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭. ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬سيطرة‭ ‬وجعلوا‭ ‬الأمور‭ ‬صعبة‭. ‬كنا‭ ‬نستحق‭ ‬الخروج‭ ‬بنقطة‭. ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬تأتي‭ ‬الفرق‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬وتقول‭ ‬ذلك‭. ‬أحترم‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬كثيرا‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‮»‬‭.‬

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