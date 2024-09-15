Monday, 16 September 2024 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سبايس إكس تعود بعد أول سير فضائي لمهمة خاصة

9/15/2024 7:21:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاد طاقم مهمة «بولاريس دون» Polaris Dawn التابعة لشركة «سبايس إكس» إلى الأرض أمس، بعد إنجازهم أول عملية تجول في الفضاء لمهمة خاصة في التاريخ.
وهبطت المركبة «دراغون» قبالة سواحل ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وفق لقطات من بث مباشر بالفيديو لشركة سبايس إكس.
وقد انتشر فريق على الفور لاستعادة الكبسولة وأفراد الطاقم الأربعة، وجرى إبطاء الكبسولة أثناء هبوطها بواسطة مظلات.
وجرى تحقيق جميع الأهداف الرئيسية للمهمة التي تمثل محطة رئيسية جديدة في استكشاف الفضاء التجاري.
وأجريت المهمة بتشجيع ودعم من الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان، رئيس شركة «شيفت 4» المالية. وضم طاقم المركبة أيضا مهندستين من سبايس إكس هما سارة غيليس وآنا مينون، بالإضافة إلى العضو السابق في القوات الجوية الأميركية سكوت بوتيت.
وانطلق أعضاء المهمة الثلاثاء الماضي من فلوريدا، وفي اليوم الأول، بلغت مركبتهم الفضائية ارتفاعا يصل إلى 1400 كيلومتر، وهي أبعد نقطة يصل إليها أي طاقم منذ بعثات أبولو إلى القمر قبل أكثر من نصف قرن.
وأصبحت سارة غيليس وآنا مينون المرأتين اللتين سافرتا إلى أبعد مسافة من الأرض.
وكان الحدث الأبرز أثناء المهمة الخميس، مع أول عملية تجول في الفضاء لرواد غير تابعين لوكالات حكومية، وهي عملية محفوفة بالمخاطر بقيت حكرا على رواد الفضاء المحترفين.
وخرج كل من جاريد إيزاكمان وسارة غيليس لنحو 10 دقائق من المركبة، التي كانت على علو 700 كيلومتر، أي أعلى بكثير من محطة الفضاء الدولية.

MENAFN15092024000130011022ID1108676258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث