بوريس تعصف بوسط وشرق أوروبا وتسبب أضرارا جسيمة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أدت العاصفة بوريس التي ضربت شرق ووسط أوروبا مصحوبة بأمطار غزيرة إلى مصرع 7 أشخاص على الأقل وفقدان آخرين.
كما تسببت بأضرار جسيمة وتشكيل فيضانات غير مسبوقة في الجمهورية التشيكية وسلوفينيا وپولندا ورومانيا.
وأظهرت صور مؤثرة، الفيضانات تجتاح أحياء بأكملها وشوارع مغمورة بالمياه، حتى انها وصلت إلى مستوى الكتف في رومانيا، حيث وضعت أكياس الرمل للحد من ارتفاع المياه، في حين احتمى سكان في پولندا في مدرسة.
كما انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع وعلقت حركة النقل.
وأعلنت أجهزة الإنقاذ الرومانية العثور على جثث 5 أشخاص في غالاتي، الأكثر تضررا في جنوب شرق البلاد. وذكرت وزارة الداخلية أن «أكثر من 5 آلاف منزل و15 ألف شخص تضرروا في مدينتي غالاتي وفاسلوي».
وفي شمال شرق النمسا، أفادت السلطات الإقليمية بمقتل رجل إطفاء أثناء الاستجابة للفيضانات. وفي بلدة غلوخولازي الپولندية، على الحدود التشيكية، ارتفع منسوب نهر بيالا غلوتشولاسكا فغمر وسط المدينة والأحياء الواقعة على ضفافه.
وقال رئيس البلدية للصحافيين «نحن نغرق»، داعيا السكان إلى إخلاء المناطق المهددة بالفيضانات.
وفي الجمهورية التشيكية، أبلغت الشرطة عن فقدان 4 أشخاص، بينهم 3 كانوا في سيارة سقطت في نهر ببلدة ليبوفا-لازني (شمال شرق) ورجل فقد أثره بعد أن جرفته مياه نهر.
وفي النمسا، توقفت حركة القطارات في بعض أنحاء البلاد. وتعطلت الخدمة بشكل جزئي حتى إشعار آخر على خط لقطار الأنفاق المهدد بفيضان نهر فيينا وقناة الدانوب.
وتم تصنيف منطقة النمسا السفلى (شمال شرق) الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بعد فيينا مع 1.72 مليون نسمة، أنها منطقة كوارث طبيعية.
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