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بوريس تعصف بوسط وشرق أوروبا وتسبب أضرارا جسيمة

9/15/2024 7:21:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدت العاصفة بوريس التي ضربت شرق ووسط أوروبا مصحوبة بأمطار غزيرة إلى مصرع 7 أشخاص على الأقل وفقدان آخرين.
كما تسببت بأضرار جسيمة وتشكيل فيضانات غير مسبوقة في الجمهورية التشيكية وسلوفينيا وپولندا ورومانيا.
وأظهرت صور مؤثرة، الفيضانات تجتاح أحياء بأكملها وشوارع مغمورة بالمياه، حتى انها وصلت إلى مستوى الكتف في رومانيا، حيث وضعت أكياس الرمل للحد من ارتفاع المياه، في حين احتمى سكان في پولندا في مدرسة.
كما انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع وعلقت حركة النقل.
وأعلنت أجهزة الإنقاذ الرومانية العثور على جثث 5 أشخاص في غالاتي، الأكثر تضررا في جنوب شرق البلاد. وذكرت وزارة الداخلية أن «أكثر من 5 آلاف منزل و15 ألف شخص تضرروا في مدينتي غالاتي وفاسلوي».
وفي شمال شرق النمسا، أفادت السلطات الإقليمية بمقتل رجل إطفاء أثناء الاستجابة للفيضانات. وفي بلدة غلوخولازي الپولندية، على الحدود التشيكية، ارتفع منسوب نهر بيالا غلوتشولاسكا فغمر وسط المدينة والأحياء الواقعة على ضفافه.
وقال رئيس البلدية للصحافيين «نحن نغرق»، داعيا السكان إلى إخلاء المناطق المهددة بالفيضانات.
وفي الجمهورية التشيكية، أبلغت الشرطة عن فقدان 4 أشخاص، بينهم 3 كانوا في سيارة سقطت في نهر ببلدة ليبوفا-لازني (شمال شرق) ورجل فقد أثره بعد أن جرفته مياه نهر.
وفي النمسا، توقفت حركة القطارات في بعض أنحاء البلاد. وتعطلت الخدمة بشكل جزئي حتى إشعار آخر على خط لقطار الأنفاق المهدد بفيضان نهر فيينا وقناة الدانوب.
وتم تصنيف منطقة النمسا السفلى (شمال شرق) الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بعد فيينا مع 1.72 مليون نسمة، أنها منطقة كوارث طبيعية.

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