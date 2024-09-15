بالفيديو احتجاز مركبة استخدمت في الرعونة وأخفيت داخل سطحة

بالفيديو احتجاز مركبة استخدمت في الرعونة وأخفيت داخل سطحة
التاريخ
9/15/2024 7:21:02 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
تمكن رجال دوريات تنظيم سير محافظة الأحمدي من ضبط مركبة استخدمت في الرعونة بالقيادة بعد إخفائها داخل سيارة سطحة (بوكس مقفل) هذا، وتمت احالة المركبة الى كراج حجز المركبات.
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