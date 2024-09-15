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بالفيديو احتجاز مركبة استخدمت في الرعونة وأخفيت داخل سطحة

9/15/2024 7:21:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكن رجال دوريات تنظيم سير محافظة الأحمدي من ضبط مركبة استخدمت في الرعونة بالقيادة بعد إخفائها داخل سيارة سطحة (بوكس مقفل) هذا، وتمت احالة المركبة الى كراج حجز المركبات.

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