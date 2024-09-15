مساعد البلوشي دخلت مجال الغناء بـ خدعة!



الفنانون السابقون علمونا «وما بخلوا علينا بأي شيء» ونحن بدورنا نعلم الشباب

كل أغنية لها حالة معينة ما بين الفرح والحزن والاشتياق وغيرها من المشاعر ليلة «صوت الأرض» كانت عظيمة وشعورها مختلف وطلال مداح فنان يستحق



عبدالحميد الخطيب

«إذا ما في جديد لا تزاحم العالم»، بهذه العبارة برر مساعد البلوشي قلة ظهوره الإعلامي، كاشفا عن انه يحضر حاليا لـ «ميني ألبوم» سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، وقال: عندي «ميني ألبوم» مع شركة «روتانا»، يتضمن 4 أغنيات، سلمت واحدة منها للملحن مشعل العروج، وباقي ثلاثة إن شاء الله يتم تنفيذها وطرحها خلال شهرين، لافتا إلى انه يتعاون في جديده أيضا مع شعراء وملحنين منهم مشعل الزاير، نواف عبدالله، أحمد العلوي، محمد العامر، عمر الكندري، وغيرهم.

وعن فكرة طرح «ميني ألبوم» واستقبال الجمهور لهذا العدد القليل من الأغاني، أوضح البلوشي: موضوع طرح «ميني ألبوم» ليست فكرة حديثة لكنها قديمة، ففي الماضي كانت الألبومات مكونة من أغنيتين إلى أربع، بالاضافة إلى أن العمل على عدد قليل من الاغنيات يجعل المجهود والتركيز ومدة التنفيذ اقل من تقديم 14 أغنية مثلا، كما أن سياسة شركة «روتانا» طرح أربع أغنيات كل أربعة أشهر، وهذا الأمر يجعلني متواجدا طوال السنة مع الجمهور.

وحول تنوع أغانيه ما بين «السامري» و«الخماري» والفن الحديث، قال: هذا ما استفدناه من الفنانين السابقين «ما بخلوا علينا بأي شيء»، وعندما لجأنا اليهم في بداياتنا وسألنا عن معان وألحان معينة «لم يقصروا» وعلمونا وحفظونا كل هذه الأمور، ونحن بدورنا نعلم الشباب الموجودين حاليا، هي رسالة وتنتقل من فنان إلى فنان، مؤكدا أن كل أغنية لها حالة معينة تلامس الوجدان ما بين الفرح والحزن والاشتياق والفقد، وغيرها من المشاعر.

وأكد البلوشي انه «مجبور» على أن يستمع إلى المطربين الآخرين، حتى يعرف أين هو من الساحة الفنية، وأي فئة يخاطب، وأردف: انا استمع إلى الكل، وأشوف الألوان الغنائية التي يقدمونها، لكي أعطي كل واحد من الجمهور «جوه»، واختار الكلمات والألحان التي تناسب «ذوقه»، مستدركا، خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت»: أنا كفنان أعي انه لا يمكن فرض لون غنائي معين على الجمهور، لذلك لا بد من أن أتطور معهم في أعمالي وأعرف ماذا يريدون، ملمحا إلى انه من الفنانين الذين يستمع اليهم «محمد عبده وعبدالله الرويشد وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد» وغيرهم، ويستمع إلى الشباب جميعا ومنهم مطرف وبدر نوري وعايض، وآخرين.

في سياق آخر، تحدث البلوشي عن مشاركته في ليلة «صوت الأرض» التي أقيمت في «موسم الرياض» احتفاء بمسيرة الراحل طلال مداح، قائلا: كانت ليلة عظيمة، وشعورها مختلف لأنني شاركت فيها مع اكثر من 20 مطربا كلهم أساتذة، وكل الفنانين الذين شاركوا في المهرجان كان شعورهم واحدا لأننا متواجدون في حدث ضخم، وهو فنان يستحق.

وكشف مساعد البلوشي عن انه دخل الوسط الغنائي كعازف «كمان» وكان يتخذ العازف عبده داغر قدوة له وتأثر بأعماله الموسيقية، حتى اتجه إلى مجال الغناء عام 2001، وقال: دخلت الغناء بسبب «خدعة بسيطة» من الشاعر علي المعتوق والملحن بدر خليفة، وتغيرت طموحاتي وأفكاري، وتعلمت من مدارس عديدة، متمنيا أن تنال جميع أعماله رضا الجمهور.