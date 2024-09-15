مساعد البلوشي دخلت مجال الغناء بـ خدعة!

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الفنانون السابقون علمونا «وما بخلوا علينا بأي شيء» ونحن بدورنا نعلم الشباب
كل أغنية لها حالة معينة ما بين الفرح والحزن والاشتياق وغيرها من المشاعر
ليلة «صوت الأرض» كانت عظيمة وشعورها مختلف وطلال مداح فنان يستحق
عبدالحميد الخطيب
«إذا ما في جديد لا تزاحم العالم»، بهذه العبارة برر الفنان مساعد البلوشي قلة ظهوره الإعلامي، كاشفا عن انه يحضر حاليا لـ «ميني ألبوم» سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، وقال: عندي «ميني ألبوم» مع شركة «روتانا»، يتضمن 4 أغنيات، سلمت واحدة منها للملحن مشعل العروج، وباقي ثلاثة إن شاء الله يتم تنفيذها وطرحها خلال شهرين، لافتا إلى انه يتعاون في جديده أيضا مع شعراء وملحنين منهم مشعل الزاير، نواف عبدالله، أحمد العلوي، محمد العامر، عمر الكندري، وغيرهم.
وعن فكرة طرح «ميني ألبوم» واستقبال الجمهور لهذا العدد القليل من الأغاني، أوضح البلوشي: موضوع طرح «ميني ألبوم» ليست فكرة حديثة لكنها قديمة، ففي الماضي كانت الألبومات مكونة من أغنيتين إلى أربع، بالاضافة إلى أن العمل على عدد قليل من الاغنيات يجعل المجهود والتركيز ومدة التنفيذ اقل من تقديم 14 أغنية مثلا، كما أن سياسة شركة «روتانا» طرح أربع أغنيات كل أربعة أشهر، وهذا الأمر يجعلني متواجدا طوال السنة مع الجمهور.
وحول تنوع أغانيه ما بين «السامري» و«الخماري» والفن الحديث، قال: هذا ما استفدناه من الفنانين السابقين «ما بخلوا علينا بأي شيء»، وعندما لجأنا اليهم في بداياتنا وسألنا عن معان وألحان معينة «لم يقصروا» وعلمونا وحفظونا كل هذه الأمور، ونحن بدورنا نعلم الشباب الموجودين حاليا، هي رسالة وتنتقل من فنان إلى فنان، مؤكدا أن كل أغنية لها حالة معينة تلامس الوجدان ما بين الفرح والحزن والاشتياق والفقد، وغيرها من المشاعر.
وأكد البلوشي انه «مجبور» على أن يستمع إلى المطربين الآخرين، حتى يعرف أين هو من الساحة الفنية، وأي فئة يخاطب، وأردف: انا استمع إلى الكل، وأشوف الألوان الغنائية التي يقدمونها، لكي أعطي كل واحد من الجمهور «جوه»، واختار الكلمات والألحان التي تناسب «ذوقه»، مستدركا، خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت»: أنا كفنان أعي انه لا يمكن فرض لون غنائي معين على الجمهور، لذلك لا بد من أن أتطور معهم في أعمالي وأعرف ماذا يريدون، ملمحا إلى انه من الفنانين الذين يستمع اليهم «محمد عبده وعبدالله الرويشد وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد» وغيرهم، ويستمع إلى الشباب جميعا ومنهم مطرف وبدر نوري وعايض، وآخرين.
في سياق آخر، تحدث البلوشي عن مشاركته في ليلة «صوت الأرض» التي أقيمت في «موسم الرياض» احتفاء بمسيرة الراحل طلال مداح، قائلا: كانت ليلة عظيمة، وشعورها مختلف لأنني شاركت فيها مع اكثر من 20 مطربا كلهم أساتذة، وكل الفنانين الذين شاركوا في المهرجان كان شعورهم واحدا لأننا متواجدون في حدث ضخم، وهو فنان يستحق.
وكشف مساعد البلوشي عن انه دخل الوسط الغنائي كعازف «كمان» وكان يتخذ العازف عبده داغر قدوة له وتأثر بأعماله الموسيقية، حتى اتجه إلى مجال الغناء عام 2001، وقال: دخلت الغناء بسبب «خدعة بسيطة» من الشاعر علي المعتوق والملحن بدر خليفة، وتغيرت طموحاتي وأفكاري، وتعلمت من مدارس عديدة، متمنيا أن تنال جميع أعماله رضا الجمهور.
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