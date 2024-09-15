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للمرة الأولى غادة عادل صعيدية

9/15/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
قررت الفنانة غادة عادل خوض تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى بعدما تعاقدت على مسلسل «سيد الناس»، لتشارك الفنان عمرو سعد بطولته، تمهيدا لعرض العمل في رمضان المقبل، والعمل من تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامي.
ومن المقرر أن يبدأ عمرو وغادة، التصوير في منتصف نوفمبر المقبل، والمسلسل هو الثاني الذي يجمع غادة عادل بالمخرج محمد سامي، بعدما قدمت معه عملا واحدا بالسينما وهو فيلم «أهواك» عام 2015، حيث شاركت في بطولته إلى جانب: تامر حسني، محمود حميدة.
ويشارك في بطولة مسلسل «سيد الناس»، عدد من الفنانين منهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لبدء التصوير.

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