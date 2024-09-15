للمرة الأولى غادة عادل صعيدية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - محمد صلاح
قررت الفنانة
غادة عادل خوض تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى بعدما تعاقدت على مسلسل «سيد الناس»، لتشارك الفنان
عمرو سعد بطولته، تمهيدا لعرض العمل في رمضان المقبل، والعمل من تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامي.
ومن المقرر أن يبدأ عمرو وغادة، التصوير في منتصف نوفمبر المقبل، والمسلسل هو الثاني الذي يجمع غادة عادل بالمخرج محمد سامي، بعدما قدمت معه عملا واحدا بالسينما وهو فيلم
«أهواك» عام 2015، حيث شاركت في بطولته إلى جانب: تامر حسني، محمود حميدة.
ويشارك في بطولة مسلسل «سيد الناس»، عدد من الفنانين منهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لبدء التصوير.
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