توقيع كتاب العيدروسي وغصة عبور الكويتية تختتم العروض والشطي يتحدث عن علاقة المسرح والتلفزيون والجوائز غدا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
تختتم الليلة عروض المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح الخليجي بنسخته الـ 14 المقامة حاليا في الرياض، وذلك من خلال مسرحية «غصة عبور» لفرقة المسرح الكويتي التي تمثل دولة الكويت في هذا المهرجان الذي تتضمن العديد من الأنشطة من ندوات فكرية وتطبيقية وورش تدريبية ومسامرات خليجية أقيمت في فندق الفيرمونت وفندق مداريم كراون ومسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور نخبة مميزة من فناني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن المسرحي والثقافي من الوطن العربي.
أنشطة المهرجان اليوم تنطلق من مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بتوقيع كتاب الشخصية المكرمة من الكويت الفنان القدير محمد جابر الشهير بشخصية «العيدروسي»، ومن ثم العرض المسرحي «غصة عبور» الذي حصد الجائزة الكبرى في مهرجان الكويت بنسخته الـ 23، وهو من تأليف تغريد الدواد وإخراج محمد الأنصاري، ويجسد شخصياته نخبة مميزة من الممثلين منهم الفنانة سماح والفنان عبدالله التركماني، والعرض يركز على قضايا مهمة يعانيها الأفراد الذين يعيشون خارج وطنهم وتتقطع بهم السبل ولا يستطيعون العودة إليه، وهي مسرحية إنسانية بكل تفاصيلها، كما تركز على معنى الوطن الحقيقي الذي يراه البعض مكانا أو شخصا أو عائلة، أو حبا لا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت الظروف.
يعقب العرض ندوة تطبيقية خاصة بالعرض يتحدث فيها د.عمر نقرش وتديرها أميرة بخاري، وبعدها تقام المسامرة الخليجية الختامية في خيمة فندق مداريم كراون عن العلاقة بين المسرح والتلفزيون يتحدث فيها رئيس فرقة المسرح العربي أحمد الشطي.
أما ختام المهرجان فسيقام غدا على خشبة مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويتضمن توزيع جوائز العروض المسرحية لـ «أفضل عرض»، و«أفضل إخراج»، و«أفضل نص»، و«أفضل تمثيل نسائي دور أول»، و«أفضل تمثيل نسائي دور ثان»، و«أفضل تمثيل رجالي دور أول»، و«أفضل تمثيل رجالي دور ثان»، و«أفضل إضاءة»، و«أفضل أزياء»، و«أفضل ديكور»، و«أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية»، بالإضافة إلى جائزة الفرقة المسرحية المميزة.
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