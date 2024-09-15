Monday, 16 September 2024 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقيع كتاب العيدروسي وغصة عبور الكويتية تختتم العروض والشطي يتحدث عن علاقة المسرح والتلفزيون والجوائز غدا

9/15/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
تختتم الليلة عروض المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح الخليجي بنسخته الـ 14 المقامة حاليا في الرياض، وذلك من خلال مسرحية «غصة عبور» لفرقة المسرح الكويتي التي تمثل دولة الكويت في هذا المهرجان الذي تتضمن العديد من الأنشطة من ندوات فكرية وتطبيقية وورش تدريبية ومسامرات خليجية أقيمت في فندق الفيرمونت وفندق مداريم كراون ومسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور نخبة مميزة من فناني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن المسرحي والثقافي من الوطن العربي.
أنشطة المهرجان اليوم تنطلق من مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بتوقيع كتاب الشخصية المكرمة من الكويت الفنان القدير محمد جابر الشهير بشخصية «العيدروسي»، ومن ثم العرض المسرحي «غصة عبور» الذي حصد الجائزة الكبرى في مهرجان الكويت بنسخته الـ 23، وهو من تأليف تغريد الدواد وإخراج محمد الأنصاري، ويجسد شخصياته نخبة مميزة من الممثلين منهم الفنانة سماح والفنان عبدالله التركماني، والعرض يركز على قضايا مهمة يعانيها الأفراد الذين يعيشون خارج وطنهم وتتقطع بهم السبل ولا يستطيعون العودة إليه، وهي مسرحية إنسانية بكل تفاصيلها، كما تركز على معنى الوطن الحقيقي الذي يراه البعض مكانا أو شخصا أو عائلة، أو حبا لا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت الظروف.
يعقب العرض ندوة تطبيقية خاصة بالعرض يتحدث فيها د.عمر نقرش وتديرها أميرة بخاري، وبعدها تقام المسامرة الخليجية الختامية في خيمة فندق مداريم كراون عن العلاقة بين المسرح والتلفزيون يتحدث فيها رئيس فرقة المسرح العربي أحمد الشطي.
أما ختام المهرجان فسيقام غدا على خشبة مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويتضمن توزيع جوائز العروض المسرحية لـ «أفضل عرض»، و«أفضل إخراج»، و«أفضل نص»، و«أفضل تمثيل نسائي دور أول»، و«أفضل تمثيل نسائي دور ثان»، و«أفضل تمثيل رجالي دور أول»، و«أفضل تمثيل رجالي دور ثان»، و«أفضل إضاءة»، و«أفضل أزياء»، و«أفضل ديكور»، و«أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية»، بالإضافة إلى جائزة الفرقة المسرحية المميزة.

MENAFN15092024000130011022ID1108676253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث