بالفيديو إيكويتي للوساطة نظمت ندوة مجانية لإستراتيجيات التداول

(MENAFN
- Al-Anbaa)
طارق عرابي
تحت عنوان «كن متداولا ناجحا»، نظمت شركة «إيكويتي للوساطة المالية» ندوة
مجانية شارك فيها كل من: المدربة المعتمدة آمنة العتيبي والمحلل المالي أحمد عزام، وحضرها حشد لفيف من المهتمين في مجال التداول
بالأسواق والأدوات المالية.
وخلال الندوة، استعرضت المدربة المعتمدة آمنة العتيبي أهم محاور التحليل الأساسي والفني، وكيفية اختيار شركة الوساطة المالية الموثوقة في ظل ما تشهده الأسواق، بالإضافة إلى تأثير الاخبار المتداولة على حركة الأسواق العالمية.
وبشكل مفصل، استعرضت العتيبي جانب التحليل الفني للأسهم والأسواق العالمية بكل منتجاتها المختلفة، وذلك في الوقت الذي انتشر فيه مفهوم التداول في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن التداول يرتكز على مبادئ أساسية هي (كيف ومتى ولماذا).
وأضافت: قبل التداول أو الاستثمار في أي أصل مالي يجب أن تعرف أولا في أي اتجاه يتحرك سعره، فتحديد الاتجاه يعتبر جزءا مهما للغاية في التحليل الفني، وهو الأساس الذي تقوم عليه معظم استراتيجيات التداول.
وتابعت العتيبي تقول: «ابدأ تحليلك دائما من الأطر الزمنية الأعلى، حيث يمنحك النظر إلى الرسم البياني اليومي والأسبوعي الصورة الكبيرة والاتجاهات طويلة المدى، ومن هنا يمكن الانتقال إلى الإطارات الزمنية ذات الأربع ساعات أو ساعة واحدة أو أقل من ذلك، وبمجرد معرفة الاتجاه طويل المدى، يمكنك استخدام الرسوم البيانية قصيرة المدى للعثور على فرص قصيرة المدى في نفس اتجاهات السوق الأوسع».
وشددت العتيبي على أن هناك أخبارا اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على تداول العملات الأجنبية، وهي قرار رفع أو خفض الفائدة الصادر عن البنوك المركزية، وخبر إجمالي الناتج المحلي، وخبر مؤشر أسواق المستهلكين، وخبر مؤشر التوظيف، وخبر اجتماع السوق المفتوحة الفيدرالية، مشيرة إلى أهمية التعرف على هذه الأخبار أولا بأول لتحديد اتجاهات الأسواق على المدى المنظور.
واختتمت العتيبي بالقول: إن الثقافة المالية هي التي يمكن أن تمكن الفرد من تحقيق الاستقلال المالي، وتحقيق قدرته على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، كما أنها تقيه من مخاطر الوقوع في المشاكل المالية.
جدير بالذكر أن آمنة العتيبي هي متداولة ومدربة معتمدة في أسواق المال منذ 2019، وهي حاصلة على شهادة مدرب معتمد من المعهد الدولي الكويتي (البورد الاميركي BITA الدولية)، وتقدم دورات أساسيات في التداول.
البيانات الاقتصادية
من ناحيته، تطرق المحلل في شركة أيكويتي أحمد عزام، إلى أهمية البيانات الاقتصادية في التعرف على وضع الأسواق وكيفية الاستثمار فيها، مشددا على ضرورة التعرف على طريقة التحليل الأساسي للبيانات، وطريقة التحليل الفني.
وأشار إلى أن الاقتصاد عبارة عن دورة اقتصادية تمر بها كل الدول، لكن أقوى هذه الدول هي التي لا تستمر فيها مرحلة الضعف الاقتصادي لفترات طويلة، فجميع دول العالم تمر بمراحل من الركود الاقتصادي لكن الدولة الأقوى هي التي تخرج من دائرة الركود بشكل سريع.
وقال إن التحليل الأساسي يؤكد على أن البيانات الاقتصادية هي المحرك الأساسي للأسعار في الاسواق المالية، لذا يجب على المتداول التعرف على هذه البيانات لمعرفة كيفية تحرك الاسعار هبوطا أو ارتفاعا، ذلك أن البيانات الاقتصادية هي التي تعمل على تحريك منتجات التداول كالذهب والأسهم والسلع الاخرى التي يتم تداولها في الاسواق كافة.
وأوضح عزام أن التوترات الجيوساسية وأسعار الفائدة وتوجهات البنوك المركزية نحو بيع أو شراء الذهب، شكلت عوامل رئيسية للتأثير على الاسواق، ولاسيما أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة، حيث لجأت بعض البنوك العالمية إلى تغيير استراتيجيتها من الاحتفاظ بسندات الخزينة إلى تكثيف عمليات الشراء من الذهب بكميات كبيرة، وبخاصة بنك الصين الشعبي الذي قام لعدد من الأشهر المتتالية بشراء كميات كبيرة من الذهب.
وأكد أن أي رفع للفائدة يشكل عاملا إيجابيا لعملة الدولة لسبب رئيسي ألا وهو أن المستثمر عادة ما يبحث عن البنوك التي تعطيه فائدة أعلى أمواله، وبالتالي يكون الطلب أكبر على العملة التي تعطي أكبر قدر من الفائدة، ولعل أكبر مثال على ذلك «الين الياباني» الذي يحافظ البنك المركزي الياباني على رفع الفائدة في الوقت الذي تخفض فيه باقي بنوك العالم الفائدة.
منتجات عالمية وتقنيات مبتكرة
بدوره، قدم مدير الحسابات في شركة ايكويتي للوساطة المالية خالد الحرمي، نبذة تاريخية عن الشركة التي تأسست في 2008، وهي شركة وساطة مالية مرخصة وتتبع شركة Equiti مجموعة إكويتي التي تمتلك مجموعة من الشركات النشطة في القطاع المالي، وبالأخص مجال تزويد خدمات تداول الأصول المالية عبر الإنترنت.
وتسعى شركة Equiti إلى منح عملائها تجربة تداول أكثر أمنا وتميزا في آن واحد، يتحقق ذلك من خلال الاعتماد على نظم تشفير متطورة لضمان تأمين المعاملات والبيانات، كما أنها تتيح لهم عبر منصاتها تداول فئات متعددة من الأصول المالية المدرجة في كبرى الأسواق المالية، ومما يساهم في رفع تقييم شركة Equiti أنها تمتلك عدد 300 موظف حول العالم بما يشمل خدمة عملاء فعالة متاحة على مدار 24 ساعة خلال 6 أيام أسبوعيا.
وقال إن الشركة تعتبر من الشركات المرخصة من قبل هيئة الأوراق والسلع المالية ولديها فرعان في الامارات، الاول في أبوظبي (المكتب الرئيسي) والثاني في دبي، كما أنها تمتلك منتجات عالمية وتقنيات مبتكرة للتداول، وذلك كله من خلال منصة تمتاز بسهولة التداول من خلالها.
وأكد ان إحدى أبرز مميزات الشركة، والتي تؤخذ بعين الاعتبار تتمثل في تقييم شركة Equiti بأنها مرخصة ومعتمدة من قبل سبع جهات رقابية حول العالم، يشمل ذلك اثنتين من الجهات الرقابية في العالم العربي، وكذلك الترخيص البريطاني المصنف ضمن الفئة الأولى، إجمالا فإن التراخيص تحملها شركة إيكويتي للتداول.
MENAFN15092024000130011022ID1108676252