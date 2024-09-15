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بالفيديو إيكويتي للوساطة نظمت ندوة مجانية لإستراتيجيات التداول

9/15/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
تحت عنوان «كن متداولا ناجحا»، نظمت شركة «إيكويتي للوساطة المالية» ندوة مجانية شارك فيها كل من: المدربة المعتمدة آمنة العتيبي والمحلل المالي أحمد عزام، وحضرها حشد لفيف من المهتمين في مجال التداول بالأسواق والأدوات المالية.
وخلال الندوة، استعرضت المدربة المعتمدة آمنة العتيبي أهم محاور التحليل الأساسي والفني، وكيفية اختيار شركة الوساطة المالية الموثوقة في ظل ما تشهده الأسواق، بالإضافة إلى تأثير الاخبار المتداولة على حركة الأسواق العالمية.
وبشكل مفصل، استعرضت العتيبي جانب التحليل الفني للأسهم والأسواق العالمية بكل منتجاتها المختلفة، وذلك في الوقت الذي انتشر فيه مفهوم التداول في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن التداول يرتكز على مبادئ أساسية هي (كيف ومتى ولماذا).
وأضافت: قبل التداول أو الاستثمار في أي أصل مالي يجب أن تعرف أولا في أي اتجاه يتحرك سعره، فتحديد الاتجاه يعتبر جزءا مهما للغاية في التحليل الفني، وهو الأساس الذي تقوم عليه معظم استراتيجيات التداول.
وتابعت العتيبي تقول: «ابدأ تحليلك دائما من الأطر الزمنية الأعلى، حيث يمنحك النظر إلى الرسم البياني اليومي والأسبوعي الصورة الكبيرة والاتجاهات طويلة المدى، ومن هنا يمكن الانتقال إلى الإطارات الزمنية ذات الأربع ساعات أو ساعة واحدة أو أقل من ذلك، وبمجرد معرفة الاتجاه طويل المدى، يمكنك استخدام الرسوم البيانية قصيرة المدى للعثور على فرص قصيرة المدى في نفس اتجاهات السوق الأوسع».
وشددت العتيبي على أن هناك أخبارا اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على تداول العملات الأجنبية، وهي قرار رفع أو خفض الفائدة الصادر عن البنوك المركزية، وخبر إجمالي الناتج المحلي، وخبر مؤشر أسواق المستهلكين، وخبر مؤشر التوظيف، وخبر اجتماع السوق المفتوحة الفيدرالية، مشيرة إلى أهمية التعرف على هذه الأخبار أولا بأول لتحديد اتجاهات الأسواق على المدى المنظور.
واختتمت العتيبي بالقول: إن الثقافة المالية هي التي يمكن أن تمكن الفرد من تحقيق الاستقلال المالي، وتحقيق قدرته على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، كما أنها تقيه من مخاطر الوقوع في المشاكل المالية.
جدير بالذكر أن آمنة العتيبي هي متداولة ومدربة معتمدة في أسواق المال منذ 2019، وهي حاصلة على شهادة مدرب معتمد من المعهد الدولي الكويتي (البورد الاميركي BITA الدولية)، وتقدم دورات أساسيات في التداول.
البيانات الاقتصادية
من ناحيته، تطرق المحلل في شركة أيكويتي أحمد عزام، إلى أهمية البيانات الاقتصادية في التعرف على وضع الأسواق وكيفية الاستثمار فيها، مشددا على ضرورة التعرف على طريقة التحليل الأساسي للبيانات، وطريقة التحليل الفني.
وأشار إلى أن الاقتصاد عبارة عن دورة اقتصادية تمر بها كل الدول، لكن أقوى هذه الدول هي التي لا تستمر فيها مرحلة الضعف الاقتصادي لفترات طويلة، فجميع دول العالم تمر بمراحل من الركود الاقتصادي لكن الدولة الأقوى هي التي تخرج من دائرة الركود بشكل سريع.
وقال إن التحليل الأساسي يؤكد على أن البيانات الاقتصادية هي المحرك الأساسي للأسعار في الاسواق المالية، لذا يجب على المتداول التعرف على هذه البيانات لمعرفة كيفية تحرك الاسعار هبوطا أو ارتفاعا، ذلك أن البيانات الاقتصادية هي التي تعمل على تحريك منتجات التداول كالذهب والأسهم والسلع الاخرى التي يتم تداولها في الاسواق كافة.
وأوضح عزام أن التوترات الجيوساسية وأسعار الفائدة وتوجهات البنوك المركزية نحو بيع أو شراء الذهب، شكلت عوامل رئيسية للتأثير على الاسواق، ولاسيما أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة، حيث لجأت بعض البنوك العالمية إلى تغيير استراتيجيتها من الاحتفاظ بسندات الخزينة إلى تكثيف عمليات الشراء من الذهب بكميات كبيرة، وبخاصة بنك الصين الشعبي الذي قام لعدد من الأشهر المتتالية بشراء كميات كبيرة من الذهب.
وأكد أن أي رفع للفائدة يشكل عاملا إيجابيا لعملة الدولة لسبب رئيسي ألا وهو أن المستثمر عادة ما يبحث عن البنوك التي تعطيه فائدة أعلى أمواله، وبالتالي يكون الطلب أكبر على العملة التي تعطي أكبر قدر من الفائدة، ولعل أكبر مثال على ذلك «الين الياباني» الذي يحافظ البنك المركزي الياباني على رفع الفائدة في الوقت الذي تخفض فيه باقي بنوك العالم الفائدة.
منتجات عالمية وتقنيات مبتكرة
بدوره، قدم مدير الحسابات في شركة ايكويتي للوساطة المالية خالد الحرمي، نبذة تاريخية عن الشركة التي تأسست في 2008، وهي شركة وساطة مالية مرخصة وتتبع شركة Equiti مجموعة إكويتي التي تمتلك مجموعة من الشركات النشطة في القطاع المالي، وبالأخص مجال تزويد خدمات تداول الأصول المالية عبر الإنترنت.
وتسعى شركة Equiti إلى منح عملائها تجربة تداول أكثر أمنا وتميزا في آن واحد، يتحقق ذلك من خلال الاعتماد على نظم تشفير متطورة لضمان تأمين المعاملات والبيانات، كما أنها تتيح لهم عبر منصاتها تداول فئات متعددة من الأصول المالية المدرجة في كبرى الأسواق المالية، ومما يساهم في رفع تقييم شركة Equiti أنها تمتلك عدد 300 موظف حول العالم بما يشمل خدمة عملاء فعالة متاحة على مدار 24 ساعة خلال 6 أيام أسبوعيا.
وقال إن الشركة تعتبر من الشركات المرخصة من قبل هيئة الأوراق والسلع المالية ولديها فرعان في الامارات، الاول في أبوظبي (المكتب الرئيسي) والثاني في دبي، كما أنها تمتلك منتجات عالمية وتقنيات مبتكرة للتداول، وذلك كله من خلال منصة تمتاز بسهولة التداول من خلالها.
وأكد ان إحدى أبرز مميزات الشركة، والتي تؤخذ بعين الاعتبار تتمثل في تقييم شركة Equiti بأنها مرخصة ومعتمدة من قبل سبع جهات رقابية حول العالم، يشمل ذلك اثنتين من الجهات الرقابية في العالم العربي، وكذلك الترخيص البريطاني المصنف ضمن الفئة الأولى، إجمالا فإن التراخيص تحملها شركة إيكويتي للتداول.

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