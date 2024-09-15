328 مليون ريال صادرات كويتية إلى السعودية بالربع الثاني

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تسجيل حجم الصادرات الكويتية إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي مستوى 328 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 390 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023، بتراجع سنوي 16%.
وأشارت البيانات إلى أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 17.6 مليار ريال خلال الربع الثاني 2024، مرتفعة بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حين بلغت 17.59 مليار ريال.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 67% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 11.8 مليار ريال، مرتفعة بنسبة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
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