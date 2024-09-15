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328 مليون ريال صادرات كويتية إلى السعودية بالربع الثاني

9/15/2024 7:21:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تسجيل حجم الصادرات الكويتية إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي مستوى 328 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 390 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023، بتراجع سنوي 16%.
وأشارت البيانات إلى أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 17.6 مليار ريال خلال الربع الثاني 2024، مرتفعة بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حين بلغت 17.59 مليار ريال.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 67% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 11.8 مليار ريال، مرتفعة بنسبة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

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