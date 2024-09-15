Monday, 16 September 2024 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الناتج المحلي غير النفطي يقفز لأعلى مستوياته بعامين عند 7 مليارات دينار

9/15/2024 7:21:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المحلل المالي
تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية لفترة الربع الأول من 2024، ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنسبة 3.4%، وبما قيمته 230 مليون دينار، ليبلغ نحو 7.03 مليارات دينار، مسجلا بذلك أعلى مستوياته في عامين، ومستحوذا على 57% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية.
وبحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للكويت، والتي تنشرها الإدارة المركزية للإحصاء، فإن الناتج المحلي للبلاد بالأسعار الجارية انخفض خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، وبما قيمته 515 مليون دينار، ليسجل مستوى 12.37 مليار دينار، وذلك بالمقارنة بالربع الرابع من 2023 حين بلغ 12.88 مليار دينار.
وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الربعي، نتيجة تراجع مساهمة القطاع النفطي خلال الربع الأول بنسبة 12.2%، وبما قيمته 744 مليون دينار، إثر انخفاض أسعار الخام وإنتاج البلاد ضمن التزامها بحصتها ضمن تحالف «أوپيك+»، ليسجل 5.34 مليارات دينار، وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الجارية 43%.
وتشير بيانات الفترة بين عامي 2022 و2024 إلى تماسك الناتج المحلي الإجمالي للكويت بشكل ربع سنوي بتسجيله معدل 12.53 مليار دينار لكل فترة ربع سنوي بعد ان كان قد سجل معدل 14.1 مليار دينار كمعدل ربع سنوي في عام 2022.
واستنادا إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة بناء على البيانات السنوية التقديرية لعامي 2022 و2023 يتبين ان الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالأسعار الجارية ارتفع خلال عام 2022 بنسبة 25.8% اي ما يعادل ارتفاع قدره 11.55 مليار دينار ليسجل خلال عام 2022 اعلى مستوياته على الاطلاق عند 56.33 مليار دينار (183 مليار دولار).
جاء هذا الارتفاع الملحوظ نتيجة الارتفاع الكبير في القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 60% اي ما يعادل زيادة قدرها 11.24 مليار دينار ليسجل 29.88 مليار دينار، حيث بلغ معدل اسعار النفط خلال عام 2022 حوالي 100 دولار للبرميل بينما بلغ معدله 70 دولار للبرميل في عام 2021 وأيضا نتيجة ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 1.2% اي ما يعادل زيادة قدرها 310 ملايين دينار ليسجل 26.45 مليار دينار.
اما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والذي يأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم فقد ارتفع خلال عام 2022 بنسبة 5.86% اي ما يعادل زيادة قدرها 2.3 مليار دينار ليسجل خلال عام 2022 حوالي 41.98 مليار دينار.
وخلال عام 2023 ومع انخفاض اسعار النفط ليسجل معدل 83 دولارا للبرميل اي انخفاض نسبته 17% فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية انخفاض نسبته 10.7% اي ما يعادل انخفاض قدره 6.04 مليارات دينار ليسجل 50.29 مليار دينار (163 مليار دولار) وذلك نتيجة انخفاض القطاع النفطي بنسبة 20.3% اي بانخفاض قدره 6.07 مليارات دينار ليسجل 23.82 مليار دينار (47.4% من الناتج الاجمالي) بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 0.1% ليسجل 26.47 مليار دينار (52.6% من الناتج الاجمالي).
وعند احتساب تأثير التضخم يكون الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2010) قد انكمش في عام 2023 فقط بنسبة 3.64% اي انكماش قدره 1.53 مليار دينار ليسجل 40.45 مليار دينار.
وعند تحليل بيانات الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية منذ عام 2010 وحتى عام 2023 يتبين ان الاقتصاد الكويتي سجل معدل نمو سنوي 4.8% من 33.08 مليار دينار لعام 2010 إلى 50.3 مليار دينار لعام 2023 حيث سجل القطاع النفطي بالأسعار الجارية متوسط نمو سنوي 7.8% والقطاع غير النفطي بالأسعار الجارية 4.8% خلال الفترة ذاتها.
اما الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة فقد سجل متوسط نمو سنوي خلال فترة الـ 2010-2023 نسبته 1.64% منها 1.13% للقطاع النفطي بالأسعار الثابتة و2.38% متوسط نمو سنوي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة مما يؤشر إلى الدور الأساسي للقطاعات غير النفطية في نمو الاقتصاد الكويتي خلال فترة الـ 13 سنة الماضية.

MENAFN15092024000130011022ID1108676250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث