ضبط ربع طن لحوم مجهولة المصدر وإغلاق 4 منشآت غذائية في حولي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حنان عبدالمعبود
قام مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية بجولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في محافظة حولي، أسفرت عن ضبط ربع طن من اللحوم المغشوشة مجهولة المصدر والتي يتم «تسييحها» وعرضها للبيع على أنها طازجة، وإغلاق 4 منشآت غذائية وتحرير 11 محضر ضبط مخالفة وإتلاف المواد الغذائية المغشوشة.
في هذا السياق، قال مدير إدارة تفتيش محافظة حولي بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الكندري إن المخالفات تنوعت ما بين تشغيل منشأة غذائية بعد انتهاء ترخيصها، وتداول أغذية مغشوشة مجهولة المصدر، ولقيام العمال بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة، ولقيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية ولتسييح اللحوم أو الطيور المجمدة وعرضها للبيع على أنها طازجة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
وأكد الكندري أن الحملات التفتيشية مستمرة على مدار الساعة لتشمل جميع المحلات الغذائية والأسواق المركزية والمخازن وأماكن تداول المواد الغذائية بهدف المحافظة على صحة الأفراد وقطع الطريق أمام المتجاوزين لأنظمة ولوائح الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مناشدا الجميع في حال وجود أي شكوى الاتصال عبر الخط المباشر 1807770 أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة لاتخاذ الإجراءات حيالها.
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