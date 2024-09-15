ضبط ربع طن لحوم مجهولة المصدر وإغلاق 4 منشآت غذائية في حولي

MENAFN - Al-Anbaa) حنان عبدالمعبودقام مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية بجولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في محافظة حولي، أسفرت عن ضبط ربع طن من اللحوم المغشوشة مجهولة المصدر والتي يتم «تسييحها» وعرضها للبيع على أنها طازجة، وإغلاق 4 منشآت غذائية وتحرير 11 محضر ضبط مخالفة وإتلاف المواد الغذائية المغشوشة.

في هذا السياق، قال مدير إدارة تفتيش محافظة حولي بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الكندري إن المخالفات تنوعت ما بين تشغيل منشأة غذائية بعد انتهاء ترخيصها، وتداول أغذية مغشوشة مجهولة المصدر، ولقيام العمال بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة، ولقيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية ولتسييح اللحوم أو الطيور المجمدة وعرضها للبيع على أنها طازجة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وأكد الكندري أن الحملات التفتيشية مستمرة على مدار الساعة لتشمل جميع المحلات الغذائية والأسواق المركزية والمخازن وأماكن تداول المواد الغذائية بهدف المحافظة على صحة الأفراد وقطع الطريق أمام المتجاوزين لأنظمة ولوائح الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مناشدا الجميع في حال وجود أي شكوى الاتصال عبر الخط المباشر 1807770 أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة لاتخاذ الإجراءات حيالها.