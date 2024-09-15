Monday, 16 September 2024 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باكستان تعفي مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

9/15/2024 7:21:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعلنت الحكومة الباكستانية عن إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تصريح السفر الإلكتروني أو التأشيرة عبر نظام التأشيرات الإلكترونية الباكستاني للدخول إلى باكستان لأغراض العمل أو السياحة، وذلك في إطار «سياسة التأشيرات المعدلة» لحكومة باكستان، وبالتالي لم يعد مطلوبا من مواطني دول مجلس التعاون التقديم للحصول على تصريح سفر إلكتروني أو تأشيرة عبر نظام التأشيرات الإلكترونية الباكستاني للدخول إلى باكستان لأغراض العمل أو السياحة.
وأوضحت السفارة، في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه يمكن الآن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي السفر إلى باكستان لأغراض العمل أو السياحة دون الحاجة إلى تأشيرة، بمجرد شراء تذكرة الطيران، ويمكنهم البقاء في باكستان لمدة تصل إلى 90 يوما.
وأشارت السفارة إلى أن تعديل سياسة التأشيرات يهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالأعمال والسياحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

MENAFN15092024000130011022ID1108676248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث