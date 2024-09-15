باكستان تعفي مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أسامة دياب
أعلنت الحكومة الباكستانية عن إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تصريح السفر الإلكتروني أو التأشيرة عبر نظام التأشيرات الإلكترونية الباكستاني للدخول إلى باكستان لأغراض العمل أو السياحة، وذلك في إطار «سياسة التأشيرات المعدلة» لحكومة باكستان، وبالتالي لم يعد مطلوبا من مواطني دول مجلس التعاون التقديم للحصول على تصريح سفر إلكتروني أو تأشيرة عبر نظام التأشيرات الإلكترونية الباكستاني للدخول إلى باكستان لأغراض العمل أو السياحة.
وأوضحت السفارة، في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه يمكن الآن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي السفر إلى باكستان لأغراض العمل أو السياحة دون الحاجة إلى تأشيرة، بمجرد شراء تذكرة الطيران، ويمكنهم البقاء في باكستان لمدة تصل إلى 90 يوما.
وأشارت السفارة إلى أن تعديل سياسة التأشيرات يهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالأعمال والسياحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
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