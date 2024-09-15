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بوشهري يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للتنمية الخضراء

9/15/2024 7:21:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء برئاسة محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد.
وتضــم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ذات الصلة والتي تشمل: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الهيئــة العامة لشؤون للزراعة والثروة السمكية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة الأشغال العامــة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، وزارة الداخلية، جامعة الكويـت (كلية العمارة)، معهد الكويت للأبحاث العلمية، اتحاد مصارف الكويت، اتحاد شركات الاستثمار، مركز العمل التطوعي، اتحاد الجمعيات التعاونية، وعددا من المهتمين بهذا الشأن.
وتختص أعمال اللجنة بما يلي:
٭ تشخيص الوضع القائم للمساحـات الخضـــراء (المنتزهــات والحدائق العامة) فـي كل المناطق السكنية والمنافذ الحدودية لدولة الكويت، إضافة إلى الزراعات التجميلية في مختلف الطرق الرئيسية والدائريــــة والدواويـر والجســور ذات المواقــع الاستراتيجية المهمة.
٭ تقييم المبادرات المقدمة إلى اللجنة بشأن التنمية الحضريــة الخضـــراء والزراعات التجميلية من مؤسسات القطاع الخاص والمبادرين بمختلف فئاتهم، والنظر في مدى إمكانية تطبيقها وبما يحافظ على الهوية الوطنية مع مراعاة النواحي الأمنية.
٭ اقتــــراح مبـادرات ومشاريع تطورية قابلة للتطبيق معنية بالتنمية الحضريــة الخضـــراء والزراعات التجميلية.
٭ التواصل مـع القطاع الخاص والشركات العاملة في مجالات التنمية الحضريــة الخضـــراء والزراعات التجميلية لدعم المبادرات ذات الجدوى ماليا وفنيا.
وفي هذا الإطار، ترأس وزيـر الكهربـاء والماء والطاقة المتجددة الاجتماع التنسيقي الأول لأعمال اللجنة بحضور محافظ الأحمدي والأعضاء، حيث تم استعراض الأولويات التي يجب على اللجنة التركيز عليها خلال المرحلة القادمة مع التأكيد علـــى ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي إن تحققت فسوف تكون لها انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة في دولة الكويت. ‎

MENAFN15092024000130011022ID1108676247

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