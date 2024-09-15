بوشهري يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للتنمية الخضراء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أصدر وزير
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء برئاسة محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد.
وتضــم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ذات الصلة والتي تشمل: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الهيئــة العامة لشؤون للزراعة والثروة السمكية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة الأشغال العامــة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، وزارة الداخلية، جامعة
الكويـت (كلية العمارة)، معهد الكويت للأبحاث العلمية، اتحاد مصارف الكويت، اتحاد شركات الاستثمار، مركز العمل التطوعي، اتحاد الجمعيات التعاونية، وعددا من المهتمين بهذا الشأن.
وتختص أعمال اللجنة بما يلي:
٭ تشخيص الوضع القائم للمساحـات الخضـــراء (المنتزهــات والحدائق العامة) فـي كل المناطق السكنية والمنافذ الحدودية لدولة الكويت، إضافة إلى الزراعات التجميلية في مختلف الطرق الرئيسية والدائريــــة والدواويـر والجســور ذات المواقــع الاستراتيجية المهمة.
٭ تقييم المبادرات المقدمة إلى اللجنة بشأن التنمية الحضريــة الخضـــراء والزراعات التجميلية من مؤسسات القطاع الخاص والمبادرين بمختلف فئاتهم، والنظر في مدى إمكانية تطبيقها وبما يحافظ على الهوية الوطنية مع مراعاة النواحي الأمنية.
٭ اقتــــراح مبـادرات ومشاريع تطورية قابلة للتطبيق معنية بالتنمية الحضريــة الخضـــراء والزراعات التجميلية.
٭ التواصل مـع القطاع الخاص والشركات العاملة في مجالات التنمية الحضريــة الخضـــراء والزراعات التجميلية لدعم المبادرات ذات الجدوى ماليا وفنيا.
وفي هذا الإطار، ترأس وزيـر الكهربـاء والماء والطاقة المتجددة الاجتماع التنسيقي الأول لأعمال اللجنة بحضور محافظ الأحمدي والأعضاء، حيث تم استعراض الأولويات التي يجب على اللجنة التركيز عليها خلال المرحلة القادمة مع التأكيد علـــى ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي إن تحققت فسوف تكون لها انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة في دولة الكويت.
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