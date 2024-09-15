الصحة 10 عيادات لتسهيل فحص الطلبة المستجدين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
أكدت مدير إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة د.وفاء الكندري، أن الإدارة تواصل استقبال وفحص الطلبة المستجدين وفتح الملفات الصحية لهم خلال فترة التسجيل الاستثنائي، وذلك في العيادات المتواجدة بمراكز الصحة المدرسية في جميع محافظات البلاد، وفقا للعنوان المسجل في البطاقة المدنية.
وقالت الكندري ان الإدارة قامت بزيادة عدد العيادات في مراكز الصحة المدرسية لـ 10 وتوسيع ساعات العمل خلال هذه الفترة لتشمل الفترتين الصباحية والمسائية، بهدف تسهيل عملية الفحص للطلبة المستجدين، خاصة في مرحلة رياض الأطفال، مضيفة أن هذه الإجراءات ستستمر حتى يوم الاثنين 30 سبتمبر.
وبينت أن العيادات تعمل في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، وفي الفترة المسائية من الساعة 2:00 ظهرا حتى 8:30 مساء.
وتعمل هذه العيادات في مناطق مختلفة، حيث تستقبل منطقة العاصمة الصحية الطلبة في مركزي حمد الصقر وشمال غرب الصليبيخات، وفي منطقة الفروانية الصحية بمركزي الرقعي والرابية، أما في منطقة مبارك الكبير الصحية فيتم استقبال الطلبة بمركز الصحة المدرسية في منطقة العدان قطعة 2، شارع 60، وفي منطقة حولي الصحية عبر مركز الصحة المدرسية في منطقة بيان قطعة 7، شارع 1، وفي منطقة الأحمدي الصحية عبر مركزي الفحيحيل وصباح الأحمد قطاع D، وفي منطقة الجهراء الصحية عبر مجمع الجهراء الصحي ومركز المطلاع الصحي N10. وأشارت إلى أن عيادتي صباح الأحمد والمطلاع تعملان في الفترة الصباحية فقط.
وشددت على ضرورة إحضار صورة من البطاقة المدنية لولي الأمر عند التسجيل، وصورة البطاقة المدنية لطالب، وإخطار قبول الطالب في المدرسة، وصورة شهادة الميلاد، وصورة شهادة التطعيمات، و2 صورة شخصية حديثة للطالب، وتقرير طبي حديث للحالات المرضية إن وجدت، وكذلك حضور الطالب شخصيا مع ولي الأمر لعمل الفحص الإكلينيكي.
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