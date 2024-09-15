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الصحة 10 عيادات لتسهيل فحص الطلبة المستجدين

9/15/2024 7:20:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أكدت مدير إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة د.وفاء الكندري، أن الإدارة تواصل استقبال وفحص الطلبة المستجدين وفتح الملفات الصحية لهم خلال فترة التسجيل الاستثنائي، وذلك في العيادات المتواجدة بمراكز الصحة المدرسية في جميع محافظات البلاد، وفقا للعنوان المسجل في البطاقة المدنية.
وقالت الكندري ان الإدارة قامت بزيادة عدد العيادات في مراكز الصحة المدرسية لـ 10 وتوسيع ساعات العمل خلال هذه الفترة لتشمل الفترتين الصباحية والمسائية، بهدف تسهيل عملية الفحص للطلبة المستجدين، خاصة في مرحلة رياض الأطفال، مضيفة أن هذه الإجراءات ستستمر حتى يوم الاثنين 30 سبتمبر.
وبينت أن العيادات تعمل في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، وفي الفترة المسائية من الساعة 2:00 ظهرا حتى 8:30 مساء.

وتعمل هذه العيادات في مناطق مختلفة، حيث تستقبل منطقة العاصمة الصحية الطلبة في مركزي حمد الصقر وشمال غرب الصليبيخات، وفي منطقة الفروانية الصحية بمركزي الرقعي والرابية، أما في منطقة مبارك الكبير الصحية فيتم استقبال الطلبة بمركز الصحة المدرسية في منطقة العدان قطعة 2، شارع 60، وفي منطقة حولي الصحية عبر مركز الصحة المدرسية في منطقة بيان قطعة 7، شارع 1، وفي منطقة الأحمدي الصحية عبر مركزي الفحيحيل وصباح الأحمد قطاع D، وفي منطقة الجهراء الصحية عبر مجمع الجهراء الصحي ومركز المطلاع الصحي N10. وأشارت إلى أن عيادتي صباح الأحمد والمطلاع تعملان في الفترة الصباحية فقط.
وشددت على ضرورة إحضار صورة من البطاقة المدنية لولي الأمر عند التسجيل، وصورة البطاقة المدنية لطالب، وإخطار قبول الطالب في المدرسة، وصورة شهادة الميلاد، وصورة شهادة التطعيمات، و2 صورة شخصية حديثة للطالب، وتقرير طبي حديث للحالات المرضية إن وجدت، وكذلك حضور الطالب شخصيا مع ولي الأمر لعمل الفحص الإكلينيكي.

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