Monday, 16 September 2024 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخليج للتأمين نواصل تغطية الحالات الخاضعة للعلاج حاليا تحت عقد عافية

9/15/2024 7:20:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، أمس، عن أنها تواصل تغطية جميع الحالات المؤمن عليها والتي بدأت بالخضوع للعلاج داخل المستشفيات الخاصة في الكويت قبل تاريخ الفسخ وذلك لحين خروجها من المستشفى.
وأكدت المجموعة في بيان صحافي، حرصها الدائم على متابعة تلك الحالات وعدم تأثر المؤمنين عليهم وتحميلهم أعباء مالية إضافية، حيث إنهم مستمرون في تلقي الخدمة لحين انتفاء الحاجة الطبية. يذكر أن مجموعة الخليج للتأمين التزمت بتقديم أفضل الخدمات التأمينية ضمن عقد التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين «عافية» منذ عام 2016، وذلك طبقا لبنود العقد الموقع مع وزارة الصحة.

MENAFN15092024000130011022ID1108676245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث