الخليج للتأمين نواصل تغطية الحالات الخاضعة للعلاج حاليا تحت عقد عافية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، أمس، عن أنها تواصل تغطية جميع الحالات المؤمن عليها والتي بدأت بالخضوع للعلاج داخل المستشفيات الخاصة في الكويت قبل تاريخ الفسخ وذلك لحين خروجها من المستشفى.
وأكدت المجموعة في بيان صحافي، حرصها الدائم على متابعة تلك الحالات وعدم تأثر المؤمنين عليهم وتحميلهم أعباء مالية إضافية، حيث إنهم مستمرون في تلقي الخدمة لحين انتفاء الحاجة الطبية. يذكر أن مجموعة الخليج للتأمين التزمت بتقديم أفضل الخدمات التأمينية ضمن عقد التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين «عافية» منذ عام 2016، وذلك طبقا لبنود العقد الموقع مع وزارة الصحة.
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