393 2 مليون دينار إنفاق استثماري لأكبر 10 جهات حكومية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علي إبراهيم
كشف تقرير حكومي
متخصص أن 10 جهات حكومية من أصل 42 جهة استحوذت على 87% من إجمالي الإنفاق الفعلي على مشاريع
التنمية في الكويت خلال العام المالي 2023-2024، إذ بلغ إجمالي ما صرفته الجهات الـ 10 نحو 393.2 مليون دينار من أصل 450.8 مليون دينار تم إنفاقها خلال العام.
ووفقا لبيانات «القدرة التنفيذية للجهات الحكومية من حيث نسب الإنفاق»، الصادرة ضمن تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمتابعة خطة التنمية السنوية والتي اطلعت عليها «الأنباء»، جاءت أعلى 10 جهات حكومية إنفاقا على مشاريع التنمية كالتالي:
1- وزارة الأشغال العامة: استحوذت على 34% من إجمالي الإنفاق الفعلي على التنمية خلال العام بواقع 152.69 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 78.9% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 193.54 مليون دينار.
2- وزارة الصحة: سيطرت على 14.6% من إجمالي الانفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 66.11 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 64.16% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 103 ملايين دينار.
3- المؤسسة العامة للرعاية السكنية: هيمنت على 13.3% من إجمالي الانفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 60.1 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 18.07% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 332.7 مليون دينار.
4- مؤسسة البترول الكويتية: سيطرت على 7.2% إجمالي الانفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 31.64 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 37.12% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 85.27 مليون دينار.
5- الهيئة العامة للرياضة: استحوذت على 5% من إجمالي الانفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 22.25 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 99.38% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 22.39 مليون دينار.
6- جامعة الكويت: هيمنت على 3.6% من إجمالي الإنفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 16.37 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 23.29% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 70.3 مليون دينار.
7- الإدارة العامة للطيران المدني: سيطرت على 3.2% من إجمالي الانفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 14.53 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 53.84% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 27 مليون دينار.
8- مؤسسة الموانئ الكويتية: استحوذت على 2.84% من إجمالي الإنفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 12.83 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 40.04% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 32.05 مليون دينار.
9- وزارة الكهرباء والماء: سيطرت على 2.4% من إجمالي الإنفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 10.94 ملايين دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 78.48% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 13.94 مليون دينار.
10- الهيئة العامة للطرق والنقل البري: استحوذت على 1.27% من إجمالي الإنفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 5.74 ملايين دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 84.75% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 6.78 ملايين دينار.
وفي سياق متصل، تسيطر 10 جهات حكومية على نحو 59% من إجمالي عدد المشاريع القائمة بواقع 77 مشروعا من أصل 130 مشروعا مدرجا في خطة التنمية للعام 2023-2024.
وجاء في صدارة الجهات الأكثر استحواذا على عدد المشروعات وزارة الكهرباء والماء بواقع 19 مشروعا، تليها وزارة الأشغال العامة بـ 9 مشروعات، ثم وزارة الصحة بواقع 8 مشروعات، يليها معهد الكويت للأبحاث العلمية بواقع 8 مشروعات وخامسا جاءت مؤسسة الموانئ بـ 7 مشروعات، وسادسا حلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بـ 6 مشروعات، وسابعا جاء المركز الوطني لتطوير التعليم بواقع 6 مشروعات، وبلدية الكويت ثامنا بواقع 5 مشروعات، والهيئة العامة للشباب تاسعا بـ 5 مشروعات والهيئة العامة للرياضة عاشرا بـ 4 مشروعات.
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