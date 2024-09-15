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393 2 مليون دينار إنفاق استثماري لأكبر 10 جهات حكومية

9/15/2024 7:20:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشف تقرير حكومي متخصص أن 10 جهات حكومية من أصل 42 جهة استحوذت على 87% من إجمالي الإنفاق الفعلي على مشاريع التنمية في الكويت خلال العام المالي 2023-2024، إذ بلغ إجمالي ما صرفته الجهات الـ 10 نحو 393.2 مليون دينار من أصل 450.8 مليون دينار تم إنفاقها خلال العام.
ووفقا لبيانات «القدرة التنفيذية للجهات الحكومية من حيث نسب الإنفاق»، الصادرة ضمن تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمتابعة خطة التنمية السنوية والتي اطلعت عليها «الأنباء»، جاءت أعلى 10 جهات حكومية إنفاقا على مشاريع التنمية كالتالي:
1- وزارة الأشغال العامة: استحوذت على 34% من إجمالي الإنفاق الفعلي على التنمية خلال العام بواقع 152.69 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 78.9% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 193.54 مليون دينار.
2- وزارة الصحة: سيطرت على 14.6% من إجمالي الانفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 66.11 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 64.16% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 103 ملايين دينار.
3- المؤسسة العامة للرعاية السكنية: هيمنت على 13.3% من إجمالي الانفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 60.1 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 18.07% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 332.7 مليون دينار.
4- مؤسسة البترول الكويتية: سيطرت على 7.2% إجمالي الانفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 31.64 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 37.12% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 85.27 مليون دينار.
5- الهيئة العامة للرياضة: استحوذت على 5% من إجمالي الانفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 22.25 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 99.38% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 22.39 مليون دينار.
6- جامعة الكويت: هيمنت على 3.6% من إجمالي الإنفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 16.37 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 23.29% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 70.3 مليون دينار.
7- الإدارة العامة للطيران المدني: سيطرت على 3.2% من إجمالي الانفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 14.53 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 53.84% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 27 مليون دينار.
8- مؤسسة الموانئ الكويتية: استحوذت على 2.84% من إجمالي الإنفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 12.83 مليون دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 40.04% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 32.05 مليون دينار.
9- وزارة الكهرباء والماء: سيطرت على 2.4% من إجمالي الإنفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 10.94 ملايين دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 78.48% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 13.94 مليون دينار.
10- الهيئة العامة للطرق والنقل البري: استحوذت على 1.27% من إجمالي الإنفاق الفعلي للجهات الحكومية خلال العام بواقع 5.74 ملايين دينار، بينما بلغت نسبة إنفاقها من إجمالي الاستثمارات المقدرة عن العام كاملا نحو 84.75% قياسا إلى حجم استثمارات يبلغ 6.78 ملايين دينار.
وفي سياق متصل، تسيطر 10 جهات حكومية على نحو 59% من إجمالي عدد المشاريع القائمة بواقع 77 مشروعا من أصل 130 مشروعا مدرجا في خطة التنمية للعام 2023-2024.
وجاء في صدارة الجهات الأكثر استحواذا على عدد المشروعات وزارة الكهرباء والماء بواقع 19 مشروعا، تليها وزارة الأشغال العامة بـ 9 مشروعات، ثم وزارة الصحة بواقع 8 مشروعات، يليها معهد الكويت للأبحاث العلمية بواقع 8 مشروعات وخامسا جاءت مؤسسة الموانئ بـ 7 مشروعات، وسادسا حلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بـ 6 مشروعات، وسابعا جاء المركز الوطني لتطوير التعليم بواقع 6 مشروعات، وبلدية الكويت ثامنا بواقع 5 مشروعات، والهيئة العامة للشباب تاسعا بـ 5 مشروعات والهيئة العامة للرياضة عاشرا بـ 4 مشروعات.

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